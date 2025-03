Marvel anunció 'Avengers: Doomsday' pero se olvidó de estos 30 personajes clave

Scarlett Johansson (Black Widow) : Natasha se sacrificó para traer la victoria en Endgame, y después nos dio su propia película con un toque retro en Black Widow. Por ahora, no parece que vaya a volver. Aunque nunca se sabe, Marvel podría sorprendernos con un cameo en Secret Wars.

Hayley Atwell (Peggy Carter): Peggy es una de las figuras más importantes, pero con la serie de What If...? y la versión de Capitana Carter, nadie esperaba que volviera a tener un rol grande en Doosday. Tal vez más adelante, pero no este año.