Se pudre todo en Disney: Darth Maul vuelve con su serie propia en Star Wars

Darth Maul se viene con todo lo que le guardaban

Sam Witwer no puede más de la manija. En The Sackhoff Show, el actor contó que durante años tuvo un montón de ideas para Maul, pero Dave Filoni siempre le bajaba el pulgar: “Este no es el show de Maul”, le decía. Pero ahora la historia cambió, y Sam puede largar todo lo que tenía guardado. "Nunca pensé que Maul pudiera tener su propia serie, así que guardaba las ideas. Y ahora me dicen ‘Es el show de Maul’. Entonces voy con todo y me responden ‘Buenísimo, hagámoslo’."