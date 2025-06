El "no hay plata" llegó a Disney: Se acaba la joda y Star Wars paga los platos rotos

Los números no cierran, el streaming ya no garpa como antes. Lo que en su momento fue una guerra de plataformas para ver quién juntaba más suscriptores, ahora se convirtió en una lucha por ver quién no pierde plata. Y Disney, que metió toda la carne al asador con Star Wars, está bajando un cambio. Puede que el futuro sea menos ambicioso: menos series bomba como Andor, y más cosas baratas o estrenos exclusivos en el cine.

image.png Aunque Andor fue un lujo visual y narrativo, Disney ahora prioriza la rentabilidad. El futuro de Star Wars en Disney+ pinta con menos riesgos, menos plata y más control corporativo.

Además, Gilroy dejó entrever que el margen para contar historias jugadas como la suya se está achicando. "Mantenerlo realista" fue siempre su lema con el equipo de efectos. Y lo bancaron, pero eso costó caro. Con un presupuesto de blockbuster, Gilroy logró algo que se animó a salir del molde de la saga, con temas como la represión, el autoritarismo y el nacimiento de la rebelión.

¿Y ahora? Disney parece querer volver al control, a la fórmula segura, a no arriesgar tanto. ¿Nos estamos quedando sin series que se animen a patear el tablero? Ojalá no. Pero si hasta los que hacen Andor tienen que pelear por cada peso, está claro que el imperio del streaming ya no manda.

