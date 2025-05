Arde Intrusos por Rodrigo Lussich vs. Andrea Taboada: "Dejame hacer el programa que tengo ganas"

"¿Por qué queremos instalar una grieta entre 'El Encargado y El Eternauta donde no la hay? No me parece que tengamos que reforzar esa grieta ahí", devolvió la panelista, sin dejarse convencer por el argumento de su compañero.

"Está instalada. No es que estoy de acuerdo, está. Cuando conduzcas el programa de Andrea Taboada no lo refuerces, me estás diciendo que yo no tengo que reforzar algo", arremetió muy picante Lussich, levantando el tono. Por su parte, Taboada reaccionó con desconcierto: "Pero no, Rodrigo, estamos debatiendo con respeto".

Pero Lussich no aflojó: "Con respeto te estoy diciendo esto porque creo que está, si a vos no te gusta es otra cosa". El cruce continuó entre supuestos malos entendidos entre lo dicho anteriormente, hasta que el presentador lanzó:

Yo lo digo con respeto, si a vos no te gusta es otra cosa. Obvio que podemos debatir. Te dije que me dejés hacer el programa que yo tengo ganas, nada más. El día que vos hagás tu programa instalá el tema que vos quieras Yo lo digo con respeto, si a vos no te gusta es otra cosa. Obvio que podemos debatir. Te dije que me dejés hacer el programa que yo tengo ganas, nada más. El día que vos hagás tu programa instalá el tema que vos quieras

Minutos más tarde, Lussich pidió perdón en vivo: "Te pido disculpas, Andre, si te hablé mal. Me quedé mal. No me gusta laburar así. Si te hablé de una manera que se interpretó como un destrato, te pido disculpas. Soy una persona vehemente, por eso siempre parezco enojado. Yo soy un laburante y la gente lo sabe, no pasa por hacerme el canchero. Si se interpretó así le pido disculpas a la gente. No hay nada personal. Se me vuelan los patos".

"Yo honro el lugar que tengo en el trabajo", respondió Taboada y el conductor concluyó: "Te respeto como profesional y como persona, por eso, si te hablé de una manera que se interpretó como un destrato te pido disculpas, estábamos discutiendo y tal vez te lo dije de manera vehemente, soy una persona vehemente, entonces siempre parezco enojado y no estaba enojado".

Fuerte interna en América TV con Marina Calabró: "Fue a hablar con la producción"

Marina Calabró fue una de las periodistas que decidieron dar un paso al costado en LN+ para desembarcar en el Grupo América de la mano de Juan Cruz Ávila. Sin embargo, al parecer su desempeño en Lape Club Social Informativo no es el esperado y su participación cambiará.

El conflicto se hizo público cuando Yanina Latorre reveló que la conductora se enojó cuando Sergio Lapegüe se debió ausentar por un problema de salud y su lugar la producción decidió que sea ocupado por Mauro Szeta.

Por su parte Pampito confirmó que "Marina fue a hablar con la producción" luego de los dichos de su colega y les dijo: "¿Saben qué? Tengo ganas de hacer más corta la columna".

Fue por ese motivo que desde Puro show fueron a buscar su palabra y la comunicadora evitó dar alguna respuesta. "No me prendas la cámara", dijo visiblemente molesta. El cronista quiso saber si la reducción de su columna en el ciclo es por "mucho trabajo", lejos de negarlo contestó: "¿Qué te parece?".

