Libertarios muestran cautela mientras que Fuerza Patria se prepara para posible festejo

LLA confirmó la presencia de Javier Milei en el búnker de Gonnet. Por su parte, los de Axel Kicillof armaron enorme escenario en La Plata.

07 de septiembre de 2025 - 18:54
En el oficialismo nacional, La Libertad Avanza (LLA) ha confirmado la presencia de la plana mayor del Gabinete y también de Karina Milei en el comando electoral.

Los libertarios se mostraron entusiasmados por el boca de urna de la Quinta Sección, donde Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, habría hecho buena elección. También, los datos serían alentadores en la Sexta Sección, donde Oscar Liberman habría lucido buena perfomance en Bahía Blanca. Los libertarios se mostraron entusiasmados por el boca de urna de la Quinta Sección, donde Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, habría hecho buena elección. También, los datos serían alentadores en la Sexta Sección, donde Oscar Liberman habría lucido buena perfomance en Bahía Blanca.

image
Kicillof se prepara para un festejo

El ánimo en el oficialismo provincial es exultante al punto que durante la tarde del domingo 7/9 armaron un gigantesco escenario en avenida 51 y calle 10 para celebrar un hipotético festejo tras un acto donde votó el 60% del padrón habilitado. El ánimo en el oficialismo provincial es exultante al punto que durante la tarde del domingo 7/9 armaron un gigantesco escenario en avenida 51 y calle 10 para celebrar un hipotético festejo tras un acto donde votó el 60% del padrón habilitado.

Se adelantan resultados auspiciosos en la Octava Sección (ciudad de La Plata con Julio Alak), amplias diferencias a favor en la Tercera Sección (Oeste y Sur del conurbano con Verónica Magario) y también una ajustada victoria en la Primera Sección (norte del conurbano).

El armado del escenario se practica en la explanada del Teatro Argentino, frente al hotel donde estará el búnker donde los principales candidatos de Fuerza Patria.

Desde los comandos justicialistas pronostican en forma extraoficial una ventaja de al menos 8 puntos en toda la provincia de Buenos Aires.

