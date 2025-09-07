En el oficialismo nacional, La Libertad Avanza (LLA) ha confirmado la presencia de la plana mayor del Gabinete y también de Karina Milei en el comando electoral.
TRAS CIERRE DE COMICIOS
Libertarios muestran cautela mientras que Fuerza Patria se prepara para posible festejo
LLA confirmó la presencia de Javier Milei en el búnker de Gonnet. Por su parte, los de Axel Kicillof armaron enorme escenario en La Plata.
07 de septiembre de 2025 - 18:54
Kicillof se prepara para un festejo
Se adelantan resultados auspiciosos en la Octava Sección (ciudad de La Plata con Julio Alak), amplias diferencias a favor en la Tercera Sección (Oeste y Sur del conurbano con Verónica Magario) y también una ajustada victoria en la Primera Sección (norte del conurbano).
El armado del escenario se practica en la explanada del Teatro Argentino, frente al hotel donde estará el búnker donde los principales candidatos de Fuerza Patria.
Desde los comandos justicialistas pronostican en forma extraoficial una ventaja de al menos 8 puntos en toda la provincia de Buenos Aires.