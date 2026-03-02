Dónde ver River-Independiente Rva: la era post Gallardo inicia ante el más difícil

Independiente Rivadavia y River Plate se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. La Lepra, el equipo que más puntos ha sumado en este 2026 (junto a Estudiantes, Tigre y Vélez), marcha puntero en la Zona B y recibe al Millonario en su primer capítulo post Marcelo Gallardo.

Embed Desde las 21.30, en el Estadio Malvinas Argentinas (la Lepra se mudó de sede para permitir el ingreso de hinchas "neutrales"), River e Independiente Rivadavia se disputan un partido en el que, aunque resulte curioso, la Lepra llega con más votos de candidato.

El equipo mendocino es uno de los más regulares del Torneo Apertura 2026. Está primero de la Zona B con 16 puntos, y en la Tabla Anual también está puntero junto a otros tres equipos. Con Alfredo Berti como entrenador, el club de Daniel Vila es sin duda una de las revelaciones de esta temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Enfrente, el Millonario pone primera en la Era post Gallardo. La salida del Muñeco, por la figura que representa el Muñeco, ha sido traumática. Un segundo ciclo esperanzador que fue quemando naves con el transcurrir de los meses y terminó con el portazo... ¿obligado?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras River ultima detalles para cerrar a Eduardo Coudet como el sucesor, el DT de la Reserva, Marcelo Escudero, se hace cargo del equipo. Un equipo en el que Marcos Acuña vuelve a estar en la consideración, luego de una sorpresiva ausencia que detonó hipótesis sobre una relación prácticamente rota con Marcelo Gallardo. Live Blog Post El regreso en River del ¿enfrentado? con Marcelo Gallardo Live Blog Post Cuándo fue el último interinato en River Marcelo Escudero estará esta noche al frente del equipo por segunda vez. Ya lo había hecho en 2024, cuando Martín Demichelis dejó su cargo y mientras se esperaba por la llegada de Marcelo Gallardo. Live Blog Post A la espera de Coudet: quién será el DT de River esta noche Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva del Millonario, se hará cargo del equipo. Un interinato que, se estipula, sea breve. La dirigencia trabaja para cerrar la llegada del Chacho Coudet. Live Blog Post TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs. River El partido se transmite por ESPN Premium. Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Facundo Tello será el árbitro mientras que José Carreras lo acompañará en el VAR. Live Blog Post Posibles formaciones en ambos equipos Independiente Rivadavia: Bolcato; Osella, Villalba, Costa, Studer, Elordi; Florentín, Ríos, Fenández; Sartori, Villa River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno; Subiabre, Freitas, Galván; Driussi VER +