"El programa económico de Milei es pobre y vamos a una antidolarización absoluta"

“Entonces, mi preocupación ideológica, dogmática, respecto a este gobierno, es que hay una apuesta excesiva al fiscalismo dogmático, en términos de que, si tengo el superávit que es necesario, que, aclaro, es indispensable, insustituible, pero no es suficiente y automático como para que me escupan los dólares y me olvide de la restricción externa. Ahí es donde veo la mayor inconsistencia y la que realmente me preocupa”.

Dólar blend y cepo

“El equilibrio general debe ser visto de la siguiente manera. El gobierno tiene un superávit fiscal para comprar dólares, equivalente a los intereses de la deuda, casi digo en dólares, porque los intereses en pesos no van a ser ‘perreados’, pero van a ser pateados y capitalizados. Así que vos tenés superávit fiscal para 9, 10 mil millones de dólares de intereses. Acá ato el Presupuesto con el sector externo. Y tenés una demanda de dinero del agente o de pesos, con una aparición del crédito para el nivel de actividad. Los factores absorcivos son el superávit fiscal, que retira pesos, y la demanda de dinero de la gente, que ‘a la americana’ hace que aparezcan pesos y que no sea un elemento inflacionario porque lo demanda la gente. Del otro lado, tenés que tener dólares para comprar y tenés una demanda de crédito. Entonces acá lo que aparece es una clara inconsistencia cuando digo, ¿dónde voy a buscar esos dólares?”, se preguntó Melconian.

“El comercio exterior cambiario, léase, el 80% de las exportaciones y el pago casi completo de las importaciones, no dan 20 mil ni mamado el año que viene”, cuestionó sobre algunos números del Presupuesto.

“Esto significa que -aunque no esté dicho-, el cepo, el blend y el sinceramiento cambiario mal llamado devaluación, porque no estoy esperando ni hace falta ninguna tragedia, son absolutamente inconsistentes para transitar el año 2025 como estamos”, concluyó.

En esa línea, habló de una continuidad del cepo cambio, aunque reducido, contra las promesas del Gobierno de quitarlo en algún momento de este año: “El régimen cambiario del blend, el cepo en determinadas partidas…es imposible continuar con restricción a los dividendos, imposible. Sí es posible y así va a ser, que Turismo, Viaje, Tarjeta de Crédito, va a continuar con cepo. Es imposible porque se pierde continuar con blend. El 100% de las importaciones con crecimiento no alcanzan con el 80% del cobro de exportaciones. Y por supuesto no puedo eliminar el blend sin sincerar el tipo de cambio. Y no me van a llevar a la palabra de devaluar…entonces, ¿qué me preocupa de la consistencia macroeconómica? El dogmatismo fiscal del gobierno que cree que hay una automaticidad donde vos vas a escupir los dólares que necesito. Eso no existe”.

Cadena nacional de Milei Milei, al presentar el Presupuesto 2025 ante un Congreso semivacío.

Luego, apuntó contra la promesa de campaña de Milei de dolarizar la economía: “Esto descansa, sobremanera en la demanda de dinero en pesos. Vamos a un modelo antidolarización absoluta, con un rol del Banco Central abierto, pero fenomenal. No quiero joder, pero me lleva a eso la opinión”.

“Acá se ha confundido en el debate del día de ayer (por los números del Presupuesto), la inconsistencia fiscal presupuestaria con la inconsistencia y el faltante y la pobreza de un programa macroeconómico”, aclaró Melconian.

La inflación “no da 18% el año que viene”

“Mi preocupación en materia inflacionaria es que antes de tener un plan para en serio liquidar de cuajo a la inflación, donde no digo ir rápidamente a un dígito anual, pero ‘a lo convertibilidad, a lo plan austral’, que a esta altura del campeonato, a 8, 10 meses, ya tenían inflación menor que esta…lo que quiero es abrir adentro y decir, ‘a vos te dejaron electricidad, salario, jubilaciones, educación, servicios, todo muy mal contra el otro’. ¿Cómo venís acomodando los melones en la caja del camión? Y acá se los transmito: ‘bien, pero todavía insuficiente’. Si no tenés esto arreglado no va a dar el 18% el año que viene”, sentenció.

Por último, Melconian reiteró que le preocupa “la ratificación de la ideología ultrafiscalista, ese exceso dogmático fiscalista. Esa cuestión de que si te aprieto vas a escupir los dólares, eso no existe. Digamos, aun siendo un fenómeno monetario la cuestión inflacionaria, yo acá veo displicencia en el tratamiento del sector externo. Y ese capricho de que bajo el dólar que está arriba y después unifico, y después libero. Eso es muy dogmático, muy atado a lo fiscalista”.

“Lo presupuestario no es que me preocupe. Tengo que mirar test fiscales. Por ejemplo, los precios internacionales, la presión por deslicuar lo licuado, el nivel de actividad, que se va recontra a compensar con más inflación, esta cuestión de que cuando tengo que mirar qué hago con el gasto, divido entre lo discrecional y lo automático. Ahora, cuando me pongo a ver dónde poder meter el dedo ahí, respecto a lo que pasó en el 2024 -porque el gasto público hoy de la administración central excluido provincias, es más o menos mitad y mitad, lo automático y lo discrecional- pero en el 2024 hubo un sablazo tan grande en lo discrecional, que no queda mucho para dar ahí”.

“Está la inconsistencia del programa, que es pobre y no aparece. Está una semi-inconsistencia salvable del presupuesto”, concluyó.

