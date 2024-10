Susana Giménez en la lona: La diva venía en picada pero Cris Morena la enterró

Embed Sigue la caída en picada para Cris Morena y los Yankelevich en #SusanaGimenez que se hunde en el #rating HISTÓRICO MÁS BAJO con solo 7,9 https://t.co/UJeHbkVtYk pic.twitter.com/pHRMl38bTf — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 28, 2024

Bake Off se adueña del rating

No cabe duda que la verdadera competencia de la noche para Susana fue "Bake Off", que logró superar a la diva en promedio y picos de rating, La audiencia parece haber encontrado en el reality de pastelería una alternativa entretenida que no encuentra en Susana, algo que está empezando a hacer tambalear su reinado en la noche de los domingos.