Manuel Adorni confesó que se anotó en el casting de Gran Hermano

Su confesión no pasó desapercibida y rápidamente generó repudio en gran parte de la sociedad teniendo en cuenta que para asistir al programa Empezar el día decidió cancelar su habitual conferencia de prensa. Un dato no menor es que a lo largo de octubre tan solo brindó cuatro disertaciones. De hecho, hace algunos días argumentó "problemas en la voz" aunque eso no le había impedido brindar una nota para LN+.