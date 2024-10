Dow: Un riesgo de cierre que retrocede a los 90

image.png Gran cantidad de trabajadores en la cuerda floja.

En ese sentido, aseguró que "va a haber un montón de pymes que no van a poder competir", teniendo en cuenta que Dow podría importar desde Brasil, y eso dejaría a la planta de Puerto San Martín fuera del mercado. A raíz de ello, precisó que la empresa es proveedora de 8 ramas productivas que van desde el sector automotriz hasta todo lo que tiene que ver con pintura, goma espuma y construcción.

Riesgo de cierre

En 2021, Dow también atravesó un riesgo de cierre pero la diferencia estuvo en la intervención del Gobierno y la Provincia que lograron frenarlo. Allí fue clave la intervención del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Hoy la política de ese nivel de gobierno no parece enfocada en salvar industrias. Sin embargo, los presentes de la reunión sostienen que esa reacción estatal debería replicarse para no perder gran cantidad de puestos de trabajo, aunque reconocen que en la Casa Rosada el presidente, Javier Milei, no está interesado.

"Necesitamos que apoyen de nuevo y nos den tiempo para que oferentes con ese calibre económico se puedan hacer cargo de una producción que es altamente rentable. Están los informes. Esta es una reorganización de Dow para maximizar su ganancia en Brasil, donde han invertido mucha plata hace años. Quieren recuperar un poco lo que invirtieron en Brasil exportando hacia Argentina y Chile", apuntó Brizuela.

Retroceder a los 90

Por su parte, aquellos gremialistas que fueron partícipes de la mesa de diálogo no dudaron en prometer que cederán a las medidas de protesta que el Soepu determine necesarias para intentar frenar la planta de Puerto San Martín.

Dentro de ese contexto, el líder del Sindicato de Luz y Fuerza, Alberto Botto, lamentó estar atravesando por una situación que lo hace rememorar la década del 90 "donde las políticas generaron que haya desnutrición en el cordón industrial".

Entre los legisladores que asistieron con los trabajadores, estuvieron Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), Eduardo Toniolli (integrante de Unión por la Patria en la Cámara Baja) y Lucila De Ponti (Santa Fe Sin Miedo).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1846273082279031194&partner=&hide_thread=false Participamos de la puesta en marcha de la mesa político sindical convocada por el Sindicato Petroquímico de San Lorenzo, para frenar el cierre de la planta de Dow. No solo están en riesgo 120 empleos, sino también muchas industrias y pymes que dependen de los insumos que produce. pic.twitter.com/uPydvhKPHr — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) October 15, 2024

A su turno, Del Frade recordó que Dow es uno de los sindicatos con mayores historias de la zona e hizo alusión a "Hace 50 años atrás cuando Petroquímica Argentina Sociedad Anónima era la síntesis de cinco empresas norteamericanas los compañeros del Soepu lograron el control obrero de la producción durante una mes durante el 26 de julio de 1974 y el 22 de agosto de ese mismo año".

En comparación con la actualidad, el diputado provincial criticó estar frente a "un grupo de delincuentes de guante blanco que generan dolor, porque acá no se trata de una empresa en crisis sino se trata de un grupo multinacional presente en 31 países y que el año pasado dijo que facturó en esos 31 países unos 45 mil millones de dólares".

"Por eso cerrar la empresa diciendo que no tiene problemas económicos es una decisión deliberada, premeditada y con alevosía de despedir a 120 trabajadores, eso es hacerle el mal a esos 120 trabajadores", cerró.

