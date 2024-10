Porno en las aulas bonaerenses: El libro que promueve el gobierno de Kicillof

image.png Página 32 de "Cometierra" de Dolores Reyes (Ed. Samarkanda), el libro que se defiende para que los chicos "aprendan" sobre violencia de género.

Otro de los fragmentos escandalosos también cuenta un nuevo encuentro sexual entre los dos personajes, aunque más breve pero no por eso menos explícito que el anterior:

Para que entendiera, le toqué la pija por sobre el pantalón y con la otra mano agarré una de las suyas y me la llevé al nacimiento del pelo. Recién en el comienzo de las caricias Ezequiel aflojó y pudo sonreír. Me abrazó, me apretó contra él. Olerlo me encantaba. Estábamos solos en la casa, como si no importase nada más que nosotros dos y los besos que nos dábamos. Me puse a besarle el cuello, besos que pronto se transformaron en lamidas que me dejaron la mente en blanco. Sus manos de repente me soltaron, para desprender el botón de su jean , bajar la bragueta y hacer asomar su pija dura.

Chuparle la pija a Ezequiel era como un juego para mí. Pensaba en un helado mientras le pasaba la lengua y se la besaba. Ezequiel me dejó jugar un rato, hasta que me agarró de los pelos y me puso de pie. Sus manos desabrocharon mi pantalón y lo bajaron bruscamente, como si me lo arrancaran, y después él me dobló contra el sillón de la salita de atender. Boca abajo, su mano tocó lo que su pija iba a penetrar, me acarició un rato largo, con todo el tiempo del mundo. Más que nada, sentía su calor. Costó un poco cuando empezó a meterse, un momento mínimo de dolor, pero después Ezequiel se estaba moviendo en mí y yo enloquecía.

image.png Página 36 de "Cometierra" (Ed. Samarkanda)

Además de que este tipo de contenido es potencialmente dañino para el desarrollo emocional y cognitivo de los menores (a pesar de lo que digan aquellos que defienden el libro a capa y espada tildando a sus críticos de "conservadores o "ultraderechistas"), también nos hace preguntar qué pretende el gobierno con educar así a los más jóvenes.

¿Chicos leyendo pornografía en las escuelas?

Tanto los padres como los educadores tienen todo el derecho de cuestionar el material que se les da a sus hijos, y al permitir que se lea una obra con un enfoque tan gráfico, el gobierno de Kicillof no solo cruza una línea ética, sino que falla en su deber de proteger a los niños de contenidos que podrían confundirlos o traumatizarlos. ¿En serio es necesario abusar así de los chicos, haciendo que lean descripciones tan explícitas mientras aprenden supuestamente sobre violencia de género? ¿Creen que alguien en esa aula se sentiría cómodo si le tocara leer en voz alta alguno de los fragmentos que reprodujimos en esta nota?

Este tipo de literatura puede provocar que los más jóvenes se desensibilicen frente a situaciones de violencia o abuso en lugar de promover un diálogo saludable sobre el respeto y el consentimiento. Las escuelas tendrían que ser para educar sobre las relaciones interpersonales desde una perspectiva crítica y ética, no un espacio donde se exponga a los niños a la pornografía en forma de literatura.

No es un simple error de Axel Kicillof

Dolores Reyes, la autora de "Cometierra", es una de las tantas intelectuales que se mostraron cercanas al gobierno kirchnerista, e incluso fue una de las firmantes de un texto donde se expresa preocupación por la llegada al poder de Javier Milei y su discurso a favor de la violencia social, titulado "Compromiso electoral: ante las amenazas a la democracia", en octubre de 2023.

image.png Dolores Reyes, la escritora de "Cometierra", participó de charlas y talleres invitada por el gobierno bonaerense junto con otros intelectuales y, previo a las generales de noviembre, expresó su preocupación por el triunfo de Milei.

Haber incluido su libro en el currículo de la educación bonaerense no puede verse como un simple error; es como si la administración de Kicillof estuviera dispuesta a sacrificar la formación de los jóvenes en nombre de una agenda política. ¿Es consciente el gobernador de que la educación tiene que ser un proceso que proteja la inocencia de los niños, y no que la exponga a la crudeza del mundo adulto?

Lamentablemente, el escándalo de "Cometierra" no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que se promueven visiones distorsionadas de la realidad. En lugar de preparar a los jóvenes para ser pensadores críticos y responsables, se les presenta un mundo donde el sexo y la violencia son temas accesibles, sin un marco de discusión adecuado.

image.png No es raro que el gobierno de Axel Kiciloff promueva este libro como material de lectura para los alumnos dada la cercanía política con la autora. ¿Pero ignorar las escenas explícitas de sexo dentro del mismo en nombre de la educación?

El gobierno de Kicillof debería volver a plantearse su postura sobre la educación y asegurarse que el material que imparte en su provincia sea verdaderamente enriquecedor y apropiado para la formación de una ciudadanía consciente. La responsabilidad de educar a las futuras generaciones tiene que ser con seriedad, y no usarse para atentar contra los principios básicos de respeto y dignidad.

