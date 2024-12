Femicidio de Micaela García: La Corte Suprema ordenó un nuevo juicio contra Pavón.

La defensa de Pavón apeló la decisión ante el Máximo Tribunal de Entre Ríos, que aceptó el recurso. El juzgado declaró el 31 de julio de 2020 que los recursos apelatorios de las partes acusatorias fueron mal admitidos, y en consecuencia anuló la orden de realizar un nuevo juicio contra Pavón.

Ante esta decisión, la querella y la fiscalía realizaron nuevas presentaciones, esta vez ante la Corte Suprema de la Nación. En esta instancia, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti revocaron el último fallo por considerar que vulneró el derecho de la víctima y de los acusadores del proceso. En disidencia, Carlos Rosenkrantz consideró en disidencia que el planteo era “inadmisible” en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Corte adoptó los fundamentos de la Procuración General, que señaló deficiencias de la sentencia recurrida en materia de género. Por un lado, el fallo no aplicó las disposiciones de la Ley 26.485, reglamentaria de la Convención de Belém do Pará, que garantiza a las víctimas de violencia de género la amplitud probatoria necesaria para acreditar los hechos denunciados. Por otro, observó que la decisión del tribunal no valoró las pruebas “de acuerdo con el principio de la sana crítica” y desestimó “arbitrariamente” los recursos de la querella y la fiscalía.

También, la Procuración destacó que el tribunal entrerriano no fundamentó adecuadamente su conclusión sobre la supuesta falta de pruebas para implicar a Pavón en el homicidio. Al tiempo que advirtió que la sentencia ignoró los argumentos de la Cámara de Casación provincial, que había encontrado indicios suficientes para ordenar un nuevo juicio contra Pavón.

El fallo de la Corte Suprema precisa que “La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: ‘Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’”.

La repercusión nacional que tuvo el femicidio de Micaela García generó que el Congreso sancione el 10 de enero de 2019 la Ley Micaela en su honor. La norma estableció la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La Corte consideró que a pesar de su vigencia, la ley, “fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre”.

Bajo esos parámetros, la postura de la Procuración manifestó: “la decisión recurrida no es un acto judicial válido en tanto convalida una sentencia que valora arbitrariamente la prueba y desconoce el derecho al recurso que la ley reconoce a la parte, máxime tratándose de una víctima de violencia de género respecto de la cual el Estado ha asumido una obligación reforzada que exige actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

Por esta resolución, ahora Pavón deberá volver a ser juzgado en un juicio oral, pero esta vez como partícipe del femicidio de Micaela García, en un procedimiento que tenga perspectivas de género y que lo podrá mandar a la cárcel con cadena perpetua, tal como está Sebastían Wagner desde el 2017.

