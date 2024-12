José Luis Espert echa leña al fuego, con dura crítica a la UIA

Cabe recordar que tal como informó Urgente24, la UIA viene alertando al Gobierno por algunas de sus medidas, lo cual indudablemente no ha caído bien en la Casa Rosada. Javier Milei no tolera críticas, reproches ni advertencias. En ese marco, el Presidente decidió no asistir a la 30° Conferencia anual. Tampoco fue Luis Caputo.