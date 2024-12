Publicaron el video de la violenta reacción de Eduardo Belliboni contra Fran Fijap

“Se quedó esperándolo afuera porque quería pelearse en el patio”, relató. La conductora intentó disuadirlo: “Le dije ‘Eduardo, yo no puedo dejar que te mates a piñas’. Es mi barrio, no puedo permitir algo así”.

Belliboni, por su parte, dijo que él sólo se defendió. "Yo solo me defendí. Le quise dar la mano y me empujó. Me dijo ‘viejo pelotudo’, y ahí explotó todo”, dijo. Aunque quedó claro que es el dirigente el que va a buscar al influencer libertario tras recibir reiterados insultos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EBelliboni/status/1864825641927086568&partner=&hide_thread=false Apareció el video que muestra claramente que fran Fijap me insulta y después me empuja, se corta y aparece mas ya más cerca de la señora Olivan, raro.

Nunca agredi a la Sra Olivan.

Solo respondí a una agresión del liberfacho provocadorhttps://t.co/1nRN22VYX8 — eduardo belliboni (@EBelliboni) December 6, 2024

La noticia se conoció cuando Fijap, quien se hizo conocido cuando fue corrido por manifestantes contra el veto al financiamiento universitario en inmediaciones del Congreso, publicó imágenes del episodio bajo la absurda denuncia: "Belliboni me quiso asesinar".

