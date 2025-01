Accidente fatal en Rosario: Imputaron al conductor y se conocieron testimonios del caso

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, contó Giovanna, y agregó: "si veo al de la moto, lo puedo reconocer. Quiero colaborar. Agustín es un loco”.

agustín cagliasso (1).jpg Por el accidente murieron Tania Gandolfi (40) y a su hija Agustina García (17).

A partir de este testimonio, las fiscales entienden que López actuó con dolo eventual por desplazarse en el automóvil a 120 km/h por una calle muy concurrida, donde los rosarinos van a realizar deporte. Aún falta el resultado del test de alcoholemia, que podría ser otra agravante para la condena.

El testimonio de Diego García sobre el accidente

Otro de los testimonios expuestos en la audiencia fue el del padre de la familia, quien contó que "alimos del hotel a pasear. Paramos en la esquina para cruzar. Ahí siento algo fuerte, un ruido y veo un auto como que encerró a la moto y derrapó. No sentí que hubiera frenado. Fue una fracción de segundo".

Diego agregó que "estaba con mi hijita de la mano. A ella la levanté y cuando el auto la impactó, la hizo volar. Me la sacó de la mano. Por eso ella voló y el auto no le pasó por encima. Ella dio contra un cordón o un auto, no vi bien. Por eso pensé que había matado a mi nena. Cuando llegué, pensé que estaba muerta. Corrí desesperado, paré un auto que pasaba, quería llevarla al hospital. Ahí justo pasa una ambulancia y dije que la atiendan".

"De repente pienso que no veía a mi señora y a mi hija. Y viene un testigo que me dice ‘Allá está el otro cuerpo’. Era mi señora. Estaba muerta. Tirada en el cordón. Y doy la vuelta y veo a mi hija, la pude identificar solamente por la ropa. No podía creer lo que pasaba", finalizó.

Diego contó que junto a su esposa tenía una pyme que era el sustento de la familia. “Destruyó mi familia, mi fuente laboral para poder mantener a mi hija porque ahora ella va a necesitar toda mi atención. Ya no hay nada que tenga. Quiero que esta persona quede detenida, que cumpla la pena máxima. No puedo solo con todo. Para mí, es un asesino al volante y usó el auto como un arma, no le importó nada”, agregó.

accidente Rosario (1).jpg El joven que protagonizó el accidente fatal en Rosario iba a 120 km.

