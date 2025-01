Rosario, un asesino al volante y el pronunciado pedido de justicia

Al respecto, desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que la audiencia imputativa será este viernes desde las 10 en el Centro de Justicia Penal.

Todo parece indicar que el oriundo de Villa Gobernador Gálvez, localidad vecina a Rosario, será imputado por doble homicidio simple con dolo eventual.

image.png

Gagliasso, mostraba su vida por redes sociales, viajes, ropa, bebidas alcohólicas y sus "naves", como le gustaba decirle a los dos autos que manejaba regularmente.

Sin ir más lejos, en 2023 le quitaron la licencia de conducir durante un mes por alcoholemia positiva y tenía muchas multas por exceso de velocidad, invadir carriles exclusivos y cruzar semáforos en rojo.

Al parecer, las llamadas de atención no recapacitaron a este joven que mató a personas inocentes. "Me dejaste sin mi hija, me dejaste sin mi hija", fueron las palabras reiterativas del padre en el momento del impacto en el cual tuvo que ser frenado por la policía.

Cómo sigue la menor

En este marco, el Dr. Eduardo Casim, director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, brindó detalles sobre el estado de salud de la niña de seis años que resultó herida.

La menor llegó al hospital minutos después del hecho con politraumatismos, aunque no requirió intervenciones quirúrgicas. En medio de tanto dolor, la buena noticia es que, con el correr de las horas, su evolución clínica fue favorable, por lo que la trasladaron a sala general.

"La evolución actual es muy satisfactoria y la expectativa es muy buena", aseguró Casim sobre la pequeña que no recuerda absolutamente nada del momento.

A raíz de ello, el equipo de salud mental del hospital está trabajando intensamente en la difícil tarea de informarle sobre la muerte de su madre y su hermana. "Es un proceso que debe realizarse de manera cuidadosa, utilizando herramientas específicas según la edad del niño", explicaron.

Desde el punto de vista médico, la menor tiene un traumatismo abdominal con una pequeña laceración en el hígado, por lo que deberá someterse a estudios para evaluar un eventual traslado seguro a su ciudad de origen.

El pedido de justicia

Abril Benítez, familiar de las víctimas, dialogó con un medio local, donde detalló el antes y el después de todo lo ocurrido.

"Justamente momentos antes mi papá estaba hablando con Diego, que le comentó que habían salido de vacaciones ese mismo día, que habían llegado, que habían salido a comer algo y a pasear. Es ahí cuando se saca la foto. Diez minutos después lo llama gritando shockeado y le dice que habían matado a su familia", relató la joven que se sumó al pedido de justicia por lo sucedido.

De manera inmediata a conocerse el nombre del asesino, en las redes sociales comenzaron a difundir su rostro junto al de la acompañante, Giovanna Romero, quien no tardó en autoexponerse tras compartir un video en su cuenta secundaria de Instagram con el mensaje "No estoy muerta de milagro", lo que generó mayor repudio.

"Difundan sus nombres, sus caras, para que no se salgan con la suya", pidió Abril.

La palabra de Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue consultado sobre el crimen ocurrido en pleno centro rosarino. Al respecto, lamentó: "Me impactó muchísimo ver a ese padre desgarrado por la pérdida fatal de su mujer y su hija. Creo que es algo que nos tiene que conmover a todo".

El mandatario provincial aseguró que "tenemos que trabajar mucho en la concientización vial para que hechos de estas características no vuelvan a suceder".

