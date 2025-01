Rosario: La imprudencia al volante destruyó a una familia de Córdoba

En diálogo con el medio local, Radio2, el director del Hospital Víctor J. Vilela, Eduardo Casíim, precisó que "La niña presenta politraumatismos varios, de cráneo, toráxico y abdominal, no graves y que no han requerido intervención quirúrgica", por lo que se encuentra "estable". Mientras tanto, el padre no sufrió lesiones pero tuvo que ser contenido emocionalmente.