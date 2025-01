Baja de retenciones: La Bolsa de Comercio de Rosario respaldó al Gobierno

"La disminución de las retenciones permitirá a los productores mejorar su competitividad, lo cual es fundamental para continuar generando valor agregado, empleo y divisas para la economía argentina", agregó Simioni en ese sentido. A su vez, enfatizó la necesidad de mantener una estabilidad macroeconómica que permita implementar estas reducciones impositivas de manera sostenible.

Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario

En su último informe, difundido la semana pasada, la Bolsa detalló que las seis principales cadenas de granos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) aportaron en 2024 un total de u$s 5.350 millones en derechos de exportación, cifra que marcó un incremento del 75% en comparación con el año anterior.

El complejo soja lideró las contribuciones, con u$s 4.319 millones, seguido por el maíz con u$s 567 millones y el trigo con u$s 243 millones.

Maximiliano Pullaro conforme, hasta ahí

Por su parte, quien también destacó la resolución de la administración de Javier Milei fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en las últimas semanas estuvo junto a sus pares de la Región Centro metiendo presión para que esto suceda.

En base a ello, el mandatario provincial expuso en su cuenta de X: "Celebramos que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo. La Argentina necesita cuidar a los que producen y generan siempre trabajo y riqueza".

Asimismo, consideró la determinación como "un paso que valoramos" e instó a seguir trabajando para eliminar completamente las retenciones, señalando la necesidad de cambiar una matriz económica que, según dijo, generó "decadencia y atraso".

Pullaro expresó también su confianza en que esta medida marque el inicio de un camino hacia un desarrollo sostenible y equilibrado para el país.

