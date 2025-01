77 años del Comandante Pepe que no vio el Comandante Ángel, y el enigma de José Rucci

firmenich4.webp Montoneros ejecutó a Pedro Eugenio Aramburu.

José Ignacio Rucci

En mayo de 1970, Firmenich participó en la Operación Pindapoy (secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, luego de un supuesto 'juicio popular' por los fusilamientos de militares y civiles peronistas en 1956). En septiembre de 1974 la revista La Causa Peronista publicó los detalles en la edición titulada "Mario Firmenich y Norma Arrostito cuentan cómo murió Aramburu".

Luego de las muertes de Abal Medina y Ramus en un enfrentamiento con la policía en un bar en William Morris, y del 'Negro' Sabino Navarro en Córdoba, Firmenich devino en secretario general de Montoneros, lider del ala 'militarista' de la organización.

Pero volvamos al 25/09/1973, cuando se cumple la promesa pública "Rucci traidor, a vos te va a a pasar lo mismo que a Vandor".

¿Fue solo el ex FAR, Juan Julio Roqué ('Iván')? ¿Y cuál fue el rédito de provocar a Perón? Es importante debatirlo porque la torpeza política de la acción condiciona el futuro de Montoneros, y fue anticipo de otras torpezas futuras.

Wikipedia: "Firmenich, en una cena privada que tuvo en septiembre de 1974 aceptó que el asesinato de Rucci fue un error: "Nosotros creíamos que tirándole al viejo un fiambre sobre la mesa íbamos a poder negociar en mejores condiciones, y la historia nos demostró que no era así. Fue una decisión política equivocada".

En 2004 en la revista Noticias de la Semana, él ratificó esos dichos: "Sí, desde nuestro lado (matar a Rucci) fue un error político, como toda la guerra civil que ha vivido la Argentina".

En una conferencia de prensa en 1997, otro ex montonero, Miguel Bonasso, director del diario Noticias, de Montoneros, dijo: "En lugar de matar a Rucci tendríamos que haber matado a López Rega".

De las torpezas casi inexplicables es posible pasar a la versión (incomprobable) que instaló Martin Edwin Andersen de que Firmenich era un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército infiltrado en la izquierda peronista.

En la trayectoria irracional de Montoneros debe recordarse su guiño al golpe de Estado de 1976.

Mario Firmenich, L’Epresso, 09/07/1977: “A fines de octubre de 1975, cuando todavía estaba el gobierno de Isabel Perón, ya sabíamos que se daría el golpe dentro del año. No hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros cálculos, cálculos de guerra, y nos preparamos a soportar, en el primer año, un número de pérdidas humanas no inferior a 1.500 bajas”. La soberbia de un irresponsable. Fue motivo de las discrepancias, por escrito, de Rodolfo Walsh, a cargo de tareas de inteligencia de Montoneros.

firmenich5.webp "También el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros cálculos, cálculos de guerra, y nos preparamos a soportar, en el primer año, un número de pérdidas humanas no inferior a 1.500 bajas”.

La No Política

A mediados de febrero de 1974, Firmenich fue detenido por la Policía Federal Argentina cuando llevaba una cédula de identidad falsa, un revólver calibre 38, una pistola calibre 9 mm con la inscripción 'Policía de la Provincia de Buenos Aires' y una chapa de pecho sustraída en un asalto a un agente de esa institución. Pero el 13/02/1974, fue liberado desde la Comisaría 32 por orden del Jefe de Policía, general Miguel Ángel Iñíguez.

Más adelante, Iñíguez fue condenado a 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena, por haber facilitado esa evasión. (Condena revocada en marzo de 1985 por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, que consideró prescripta la acción penal en su contra).

En julio murió Perón y días después Montoneros asesinó al exministro del Interior, Arturo Mor Roig, político de la Unión Cívica Radical, quien se encontraba sin custodia en un restaurante de San Justo (La Matanza). No hubo una ganancia politica en la acción, que aisló más a Montoneros de la política argentina.

Entonces, el 06/09/1974 Montoneros decidió pasar a la clandestinidad. Por ese motivo se la llamó "la organización autoproscrita". Grave: la mayoria de los simpatizantes y referentes de las organizaciones de superficie (Juventud Peronista, Juventud Universitaria Peronista, Juventud Trabajadora Peronista, Movimiento Villero Peronista, Movimiento de Inquilinos Peronistas, Agrupación Evita, etc.), o no pudieron o no quisieron pasar a la clandestinidad y quedaron expuestos a las bandas parapoliciales.

Firmenich se ocupó de operaciones armadas tales como la Operación Mellizas (secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, origen de la fortuna de Montoneros, que también perdió, gran parte en el Banco Central de Cuba.

Hubo un momento en que Montoneros tuvo la oportunidad de regresar a la política, como Partido Peronista Auténtico, pero Firmenich forzó que prevaleciera el comando militar. O sea que Montoneros se agotaba en la acción directa y carecía de una construcción politica. El acceso al poder quedaba supeditado a la imposible victoria militar sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado argentino, que recibieron la orden de reprimir en autodefensa.

mario-eduardo-firmenich-daniel-ortega-abrazados-1179x1200.jpg Daniel Ortega y Mario Eduardo Firmenich.

La batalla cultural

Firmenich logró escapar en septiembre de 1976 a un procedimiento militar en medio de una reunión de la cúpula montonera y cuando cayó su N°2, Carlos Hobert, se marchó al exterior.

Montoneros ya estaba aniquilado en 1977, y para intentar reinventarse creó una nueva estructura, el Movimiento Peronista Montonero (MPM).

En 1979, un nuevo error político gigantesco: la conducción en el exilio realizó un deficiente análisis de cómo iba el Proceso de Reorganización Nacional y aprobó la Contraofensiva Estratégica, que fue otro fracaso que llevó a la muerte o la cárcel de la mayoría de los militantes montoneros involucrados.

En 1983, Montoneros inicia su regreso al peronismo vía 'Intransigencia y Movilización', la corrientes de Vicente Leónidas Saadi.

En febrero de 1984 Firmenich fue arrestado en Brasil, extraditado, juzgado y condenado a 30 años de prisión, junto con Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. Desde la cárcel lideró el Peronismo Revolucionario, que inicia la reivindicación de los objetivos de la izquierda peronista de los años '70.

Carlos Menem indultó, en 1990, a los jefes guerrilleros y militares, y Firmenich obtuvo su libertad, se recibió de licenciado en Economía con el mejor promedio de su promoción, y años después se marchó a Barcelona, donde en 1999 recibió un doctorado en Economía.

Pero aquello que había comenzado con Peronismo Revolucionario prosperó, y se instala en la Argentina una nueva narrativa de la violencia e inclusive de los graves errores de Montoneros. Con el arribo al poder de los Kirchner, en 2003, se convierte en un pilar del peronismo antimenemista, una ridiculez absoluta porque Menem había asumido el costo politico de darle el indulto también a Montoneros.

De todos modos, hay un Firmenich 'revisado' para consumo de la militancia (ignorante, desconocedora de los acontecimientos), aún cuando Firmenich nunca confió en el kirchnerismo y prefirió permanecer en el exterior.

mario-eduardo-firmenich-orlando-gomez.jpg Mario Eduardo Firmenich en Managua.

2022, Managua

En noviembre de 2021, Firmenich fue “observador electoral” en Nicaragua, para la 4ta. elección consecutiva de Daniel Ortega.

En octubre de 2022, Firmenich apareció en la Edición 11 de Nicaragua Diseña, evento de moda realizado en el Centro de Convenciones Olof Palme, de Managua, dirigido por Camila Ortega Murillo, hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; y de la vicepresidenta Rosario Murillo.

La web Nicaragua Investiga y Connectas difundió que Firmenich tenía una contratacion de Nicaragua como asesor de la Presidencia para la Planificación, con salario mensual de US$ 3,735.63, según una filtración de la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Y se identificó su domicilio en Residencial Villa San Ángel, Casa 0302, propiedad de US$ 105.000, con garaje, 3 habitaciones en suite, patio y dependencias.

Firmenich apareció en una lista de otros extranjeros financiados por Ortega tal como los libios Ebtisam Ahmed Elmashi; y Mohamed Mohamed Lasthar, sobrino del asesinado Muamar El Gadafi y embajador de Nicaragua en Kuwait.

En esas circunstancias se conoció que las hijas del 'Comandante Ángel', Adriana y Cecilia Gorriarán Sívori, viven en Nicaragua.

firmenich3.jpg Mario Eduardo Firmenich, el economista.

2025

En la Argentina se encuentra vigente la citación de la Cámara Federal a Mario Firmenich para una declaración indagatoria como presunto responsable de la voladura del comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal en 1976, que dejó 24 muertos.

La Sala 1 Cámara declaró a ese delito imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derechos humanos: jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Notable un fragmento de los fundamentos de Llorens:

“La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado [la agrupación Montoneros], a las distintas células encargada de su logística y realización -los integrantes del denominado “Pelotón de Combate Sergio Puigros”-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros”.

-------------------------

