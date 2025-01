Trifecta de Luis Caputo 'burrero': productores, dólares al BCRA y pesos para ARCA

En noviembre 2024 Caputo había aumentado a 30 días las exigencias cambiarias porque habían mejorado las reservas internacionales del BCRA. Ahora, la diferencia (¿creciente?) entre el tipo de cambio oficial y las paridades MEP y CCL, impone regresar a la exigencia anterior.

A propósito, Topo Rodríguez, de Consenso Federal:

Este año, el gobierno planea duplicar la recaudación por retenciones de 2024, llegando a $10,7 billones (según datos difundidos por el Ministerio de Economía).

El "costo fiscal" de la baja de retenciones anunciada sería de $0,85 billón.

Así, en 2025 y en concepto de retenciones, el Estado recaudará aproximadamente $4,51 billones más que en 2024.

Aún con esta baja de retenciones, el campo pondrá en 2025 (por derechos de exportación) US$ 4.222 millones más que el año pasado.

66590-massa-anuncio-que-habra-un-dolar-soja-3-a-un-valor-de-300.jpg

Números

De la lectura de Bichos de Campo surgen algunas conclusiones:

Los Derechos de Exportación se descuentan de los granos y subproductos como un porcentaje del Valor FOB Oficial que fija la Secretaría de Agricultura.

Las empresas agroexportadoras trasladan el descuento al precio pagado al productor al momento de comprarle el grano.

El FOB Oficial para el poroto de soja está en US$ 418 por tonelada: cada punto de 'retenciones' son US$ 4,20 por tonelada.

Si la alícuota actual es 33%, se descuentan US$ 138 al productor. Con la alícuota de 26%, el descuento al productor sería US$ 108 por tonelada. Son US$ 30 adicionales que podrá embolsar el privado.

Para esta campaña 2024/2025 se espera una cosecha de soja cercana a los 55 millones de toneladas aunque el mapa de confort hídrico -relación porcentual entre el agua que transpiró la vegetación y la capacidad potencial de los cultivos para transpirar- revela que gran parte de las regiones agrícolas del norte y centro del país necesitan hidratarse para revertir el déficit de humedad.

En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya recortaron la cosecha a 49,6 millones de toneladas del poroto por las pérdidas que provoca la sequía.

En cualquier caso, el ministro Caputo espera que todo el sector se apure a colocar sus porotos de aquí a junio, acelerando las liquidaciones agrícolas al Banco Central y de recaudación a ARCA de un anticipo del pago del tributo.

55 millones de tn a la alícuota del 26% suman US$ 1.650 millones.

Dato: las nuevas retenciones temporales al aceite y la harina se fijo 1 punto y medio por debajo de la retención aplicada al poroto sin procesar, en 24,5%: la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina dejó la huella digital de la negociación.

