Bullrich junto a la familia del gendarme detenido en Venezuela: "No es terrorista"

También desmintió por completo que Nahuel Gallo haya viajado por una "amante", como intentó instaurar el chavismo, y dijo que de ninguna manera él tiene relaciones con grupos de caracter político.

Fue con la voluntad de ver a su hijo, que acción terrorista puede hacer alguien que entra con todos los papeles. Otra mentira. Fue con la voluntad de ver a su hijo, que acción terrorista puede hacer alguien que entra con todos los papeles. Otra mentira.

Patricia Bullrich en conferencia junto a la madre del Gendarme detenido en Venezuela pic.twitter.com/1upT27I5Nt — Todos Los Videos (@losvideosok) December 27, 2024

"Queremos que Nahuel Gallo sea devuelto de manera inmediata (...) Vemos un prejuzgamiento de Venezuela queriendo poner a Nahuel como parte de una organización terrorista", añadió la ministra.

Nahuel fue a Venezuela como papá, no como gendarme, no es terrorista Nahuel fue a Venezuela como papá, no como gendarme, no es terrorista

Tras el breve discurso de Bullrich, el canciller Gerardo Werthein ante la prensa enfatizó en la "impunidad" de Venezuela para cometer crímenes de lesa humanidad contra "niños, niñas, hombres y mujeres".

"Tarek William Saab es el responsable de cometer crimenes contra gente común, contra el propio chofer de nuestra embajada... Es un caradurismo que él hable de derechos cuando ha permitido que pase todo esto", afirmó el canciller.

image.png Dichos del embajador Gerardo Werthein |GENTILEZA RADIO MITRE

Después de ello, la ministra Bullrich tomó nuevamente la palabra y embistió contra el ex embajador argentino Oscar Laborde al que acusó de cooperar con el chavismo y lo ha denunciado hace días por supuesta "traición a la patria".

Esta es una primera etapa lograda... ahora estamos a los servicios de quien pueda atender jurídicamente a Nahuel y con la colaboración de Brasil con sus servicios consulares...Queremos desmontar esta escenificación de un ciudadano argentino como terrorista Esta es una primera etapa lograda... ahora estamos a los servicios de quien pueda atender jurídicamente a Nahuel y con la colaboración de Brasil con sus servicios consulares...Queremos desmontar esta escenificación de un ciudadano argentino como terrorista

Luego de las declaraciones de los funcionarios, la madre del gendarme detenido exigió al Gobierno de Venezuela que "lo larguen" y rompió en llanto. "Nunca pensé vivir esta situación...fue una decisión de ver a su hijito, en sus vacaciones. Tranquilo que la familia lo esperá", soltó.

El gendarme imputado por el chavismo por "terrorismo"

Horas antes de la conferencia de prensa, Kevin Gallo, el hermano del gendarme detenido, había dicho a las puertas del Ministerio de Seguridad que aún "mantenían la esperanza".

Es que su hermano, el gendarme Nahuel Agustín Gallo, se encuentra detenido en Venezuela desde el pasado 8 de diciembre, hace 19 días, acusado por el Gobierno de Maduro de “espionaje”. Al respecto, desde la gestión chavista, incluso acusan a la Argentina de estar detrás de "actos subversivos contra la patria venezolana".

"No tenemos ninguna información, nada más de que lo ya se sabe, pero vamos a escuchar y hablaremos después de la reunión”, afirmó Griselda, la madre del gendarme detenido, ante los medios de comunicación que se presentaron en la sede ministerial argentina. La familia de Gallo había llegado al Ministerio con el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ya que son oriundos de esa provincia.

Cabe destacar que esta semana el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, anunció que el gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo, está procesado por supuesta "vinculación a acciones terroristas en ese país".

Como reveló Urgente24, el régimen de Nicolás Maduro habla por estos días de una detención por presunto espionaje, sin mostrar pruebas, y ha venido calificando a Bullrich de "fascista".

Mientras tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich denuncia a viva voz al ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por supuesta "traición a la Patria" al hacerlo responsable de cooperar para la detención de Nahuel Gallo, según sus palabras.

Ante esta grave denuncia, el dirigente Juan Grabois salió a defenderlo, tal como informó Urgente24:

"Oscar Laborde -ex embajador argentino en Venezuela, ex presidente del Parlasur- envió una carta de la familia del gendarme Nahuel Gallo mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío. Fue una de las tantas personas que contacté para esto y el único que pudo realizar la gestión con éxito. La carta, desde luego, fue enviada a pedido de la familia que confió en mí -abogado especializado en derecho internacional público- para que le llegue. Cumplimos nuestro objetivo", dijo Grabois a través de un posteo en su cuenta de X.

En este contexto, aseguró que "recién el 22 del corriente -al día siguiente de enviada la carta- se cursó un pedido formal a Venezuela por el gendarme Nahuel Gallo. Desde mi parcial punto de vista, esto fue fruto de que gracias a la gestión del embajador Oscar Laborde que, insisto, fue a pedido mío, se rompió el aislamiento de Nahuel Gallo".

