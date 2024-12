Ecuador conmocionado: Cuatro adolescentes desaparecidos en redada militar

He ordenado que se intensifiquen todas las acciones necesarias con el objetivo de dar con el paradero de los cuatro niños y que se encuentren a todos sus responsables para que respondan por sus actos frente a la justicia y al país He ordenado que se intensifiquen todas las acciones necesarias con el objetivo de dar con el paradero de los cuatro niños y que se encuentren a todos sus responsables para que respondan por sus actos frente a la justicia y al país

image.png Los menores desaparecidos el 8/12/24 en Ecuador | Gentileza EL UNIVERSO

En medio de la conmoción social, el actual ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo confirmó la desaparición de los adolescentes, le atribuyó la culpa al crimen organizado y dijo que el caso está siendo usando con “intereses políticos”.

Qué se sabe de los menores desaparecidos en Ecuador

Este lunes, después de varias semanas de que a los menores se los hubiera tragado la tierra, el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo confirmó que efectivamente una patrulla militar intervino en la aprehensión de los adolescentes desaparecidos.

El funcionario dijo que el operativo se realizó tras una alerta por un presunto robo a una mujer. Sin embargo, llama la atención que haya pasado tanto tiempo para oficializar esa versión.

Según Loffredo, en el operativo participaron unos 16 efectivos que se presentaron inmediatamente en el lugar tras recibir el aviso y que culminó con la custodia de un camión de la Aduana.

Una vez en el lugar, los militares habrían observado a ocho personas presuntamente robando a una mujer. El ministro aseguró que los militares aprehendieron a tres personas y que una cuarta fue entregada a la ciudadanía.

Esta es, lamentablemente, la forma en que se aprehendió a estos chicos. Es una pena, pero así es como está redactado en el informe. Esta es, lamentablemente, la forma en que se aprehendió a estos chicos. Es una pena, pero así es como está redactado en el informe.

image.png Con carteles, los familiares de los menores piden justicia. Foto: redes sociales

En ese sentido, aseguró que los menores habrían sido interceptados por el crimen organizado —una vez que los militares los soltaron— y alegó que argumenta que ello fue así porque sería una manera de los "grupos delincuenciales" de echarle la culpa al Gobierno.

También indicó este lunes que habría un testigo, que sería quien le da un teléfono a un menor para que hagan las llamadas dentro de una vivienda. “Este mismo testigo es quien luego vemos, que por boca del padre le dice, la mafia se los llevó”, dijo.

Según el diario El Universo, de los 16 militares que participaron en la detención de los menores, una gran parte ha acudido a la Fiscalía para dar su versión, mientras se está analizando el vehículo de patrullaje, cámaras de grabación y las prendas de vestir de los efectivos involucrados.

No hay cuerpos ni detenciones oficiales

En la redada militar en la que aprehendieron a los cuatro menores, de entre 11 y 15 años, a los que prácticamente se los tragó la tierra, los efectivos que participaron pertenecían a la base de Taura.

Este dato oficial corroboraría una versión del padre de un menor, quien contó a viva voz que recibió la llamada de su hijo, quien había sido capturado por militares y que lo habían dejado por Taura.

image.png Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Foto: Gentileza La Nación

Pero el meollo de la cuestión es por qué siguen pasando las semanas y no se sabe del paradero de los cuatro menores, aprehendidos por los militares, quienes supuestamente fueron dejados libres.

Al respecto, el ministro de Defensa ecuatoriano, en una entrevista con Radio City, afirmó que en este punto se puede “inferir, imaginar, la patrulla los lleva detenidos", y que como "son menores de edad, no han hecho algo muy grave, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas, y en esas circunstancias nadie iba a poner denuncia", entonces es factible que hayan "tomado la decisión de dejarlos libres, y no entregarlos a la Policía, lo cual no estuvo bien”

El ministro dijo que “debe ser que, camino a la base, tomaron la decisión de dejar libres a estos niños”.

Esa revelación desde el Gobierno concuerda de lleno con el testimonio de uno de los padres de los menores, quien indicó que tuvo contacto telefónico con su hijo, que le comentó que unos militares lo habían capturado cerca de un mall, en el sur de Guayaquil, y que los habían dejado desnudos en Taura.

Ante esa versión, el ministro sentenció que se puede inferir que los menores ya no estaban bajo custodia de los militares, sino en una vivienda.

