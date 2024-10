Escándalo en Brasil: Contagiados de HIV en trasplantes de órganos

image.png Un reconocido médico de Brasil habló del caso a través de su Tik Tok.

Según la investigación en curso, un donante infectado que falleció el 23 de enero, a los 28 años, en un hospital de Duque de Caxias, una ciudad del cinturón metropolitano de Río de Janeiro, ha contagiado a al menos tres pacientes.

De su cuerpo fueron retirados los riñones, el hígado, el corazón y la córnea, que luego habrían sido examinados con análisis de sangre y otros estudios por un laboratorio subcontratado por la Secretaría Estatal de Salud en la Baixada Fluminense, en la región suburbana de Río de Janeiro: no mostraron indicios de VIH.

Pero, según los investigadores el resultado fue un falso negativo: el paciente tenía SIDA.

image.png Pacientes infectados con VIH tras un trasplante de órgano en Río de Janeiro

Posteriormente, se descubrió que el mencionado laboratorio no había adquirido el material para realizar los test de HIV, violando a la ley y al contrato millonario firmado por la Fundación Salud de Río de Janeiro en diciembre de 2023 por valor total de 11,47 millones de reales (unos dos millones de dólares).

A fin de reducir costos, los análisis de muestras de sangre se dejaron de realizar diariamente para hacerlos sólo una vez por semana.

No se trata de nuestras vidas. Fue solo dinero lo que vieron, ¿verdad? Y fue mucho, no fue poco. No hay justificación. Yo quiero un castigo (una de las víctimas)

Al menos seis infectados con HIV por mal manejo en el Sistema de Trasplante de Brasil

El pasado 3 de octubre otro trasplantado en Río de Janeiro presentó sintomatología neurológica y dio positivo de HIV. Como en el primer caso, esta persona no tenía el virus antes de la cirugía de trasplante.

Las autoridades sanitarias cotejaron la sangre del cuerpo del donante y también dieron con otra prueba errónea (un falso negativo), la de una donante fallecida el 25 de mayo de este año.

“Es como si el suelo se abriera debajo de tus pies… ¿Sabes? Porque es mi vida y, de ahora en adelante, todo cambió”, dice a la prensa local una mujer que también resultó infectada con el HIV tras recibir un trasplante de riñón en el Sistema Público de Salud brasileño (SUS).

Hace algunas semanas, en el programa de Tv de Brasil con más audiencia, salió otra víctima, de espalda y con la voz distorsionada. La paciente contagiada denunció a viva voz que en un primer momento ni siquiera recibió orientaciones médicas sobre el tratamiento a seguir.

Según datos oficiales, se trasplantaron nueve órganos de dos donantes contagiados con VIH: un hombre y una mujer, que infectaron a seis pacientes.

Esto claramente desprestigia al actual sistema de trasplante de Brasil, el segundo mayor proveedor de trasplantes del mundo, sólo detrás de los Estados Unidos.

De hecho, entre enero y septiembre de este año se realizaron en Brasil 6.766 trasplantes, según datos del Ministerio de Sanidad. El 90% de los trasplantes fueron de manera gratuita dentro del sistema de salud público.

