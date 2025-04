Coincidencia: El sueño manufacturero de Donald Trump es caro, antiguo e imposible

Inviable ambición manufacturera de Donald Trump pero ¿Quién se lo explica? ¿Quién le ofrece un Plan B? Todo su plan de gobierno está construido sobre algunos errores. La apuesta ahora es una reducción masiva de impuestos para así mejorar la competitividad Made in USA. ¿Mayor desequilibrio fiscal? Pero no es tan fácil, intentan explicar The Economist y Financial Times, curiosamente 2 medios británicos conservadores, habitualmente pro estadounidenses.