Pablo Echarri y Nancy Dupláa liquidaron a Viviana Canosa: "Berreta"

Pablo Echarri despegó a Adrián Suar del conflicto

Hace algunos días Mariana Fabbiani mencionó a Adrián Suar en medio de los dichos de Viviana Canosa a través de la pantalla de El Trece.

Fue por ese motivo que le preguntaron a Pablo Echarri que opinaba sobre el rol de su colega en el reconocido canal y salió en su defensa.

"Me parece que Adrián fue sin comerla ni beberla. Yo no creo que haya habido una reunión de producción donde Adrián le haya dado el ok para avanzar con semejante estupidez", dijo.

Y al concluir su respuesta agregó de manera determinante: "Me parece que Adrián es una víctima también".

