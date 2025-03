Luis Ventura liquidó a Jorge Rial tras la nota con Viviana Canosa: "Poco contenido y mucha mentira"

Jorge Rial le bajó el precio a la oposición y bancó a Mauricio Macri

Luego de denunciar censura en sus trabajos anteriores, la conductora Viviana Canosa regresó este lunes 10/03 a la pantalla chica con su nuevo programa Viviana en vivo. En su debut, la conductora tuvo un mano a mano con Jorge Rial, con quien se reencontró 25 años después.

Si bien la entrevista, que se transmitió por la pantalla de El Trece, repasó los momentos icónicos de las carreras de los periodistas de espectáculos y sus peleas, distanciamiento, y ahora este sorpresivo reencuentro, Rial no dudó en meterle política al asunto.

En un fragmento de la entrevista, Canosa, que pasó de ser aliada de Javier Milei a periodista ultra opositora, le preguntó a Jorge Rial sobre la actualidad política, y en esa línea, el conductor de espectáculos aprovechó para desmerecer a la oposición y ponderar -aunque de manera irónica- al expresidente Mauricio Macri.

Qué dijo Jorge Rial

"Me duele que no haya oposición, no ya solo el peronismo", disparó Rial para criticar a la dirigencia opositora.

Y en esa misma línea, agregó: "Qué bien estábamos cuando estábamos mal. Hoy lo veo a Macri y digo que es un estadista al lado de lo que tenemos hoy...". Aunque admitió que "no cree" que votaría a Mauricio Macri.

Viviana Canosa: "Te tuve miedo"

Luego, en otro fragmento de la entrevista se sinceró con Jorge Rial y le admitió que en algún momento de su carrera, le tuvo miedo.

"Te tuve miedo a vos como a ningún hombre en mi vida", enfatizó Viviana en plena entrevista cara a cara con Jorge.

En ese momento, Rial esbozó una sonrisa pícara y reaccionó: "Pero nunca entendí por qué, porque de verdad. Me acuerdo que vos decías: 'No te tengo más miedo'. Y yo te miraba y digo: '¡Pero si nunca te hice nada!'".

"Yo siempre prefiero que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no", agregó Rial.

