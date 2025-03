Rutas nacionales a la deriva: Sin piedad, Santa Fe fue de lleno contra Milei

image.png El freno de las obras nacionales involucra a la Ruta 34.

Sin índice de la realidad

Dentro de ese marco, Enrico advirtió que la disposición "pone en peligro la vida de millones de personas, todos los días" por lo que apuntó que el Gobierno del presidente no lo percibe "porque hay una mirada muy concentrada en Capital Federal y no tienen un índice de realidad de lo que ocurre de la Gral. Paz hacia afuera". Asimismo, criticó la falta de acción precisando que las reparaciones en la Ruta 34 llevan 9 meses de demora y que los anuncios de continuidad son pura "zaraza".

"Los que vivimos en el interior sabemos que todos los días millones de argentinos transitan por estas rutas y al hacerlo ponen en peligro sus vidas. En los 2685 km que hay en Santa Fe se registra 1 muerto cada 19 kilómetros por año, estas rutas son verdaderas trampas mortales", precisó.

Como cierre, señaló que "No hay política de seguridad vial en el mundo que funcione con rutas abandonadas y no hay país en el mundo que pueda mantener sus rutas sin inversión del estado. Si este gobierno nacional no sabe, no quiere o no puede reparar las rutas que las ceda a las provincias para poder planificar un esquema de mantenimiento".

Recurso de amparo

Producto de este escenario, la senadora provincial, Leticia Di Gregorio, presentó una medida cautelar ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez, Aurelio Cuello Murua. A través de un recurso de amparo, solicitó que la Dirección Nacional de Vialidad proceda de manera inmediata a la reparación integral de las rutas nacionales N° 33, 8 y 7, en el tramo correspondiente al departamento General López.

En base a ello, la legisladora afirmó que el deterioro de estas arterias afecta no solo a la seguridad vial, sino también a la competitividad económica. "Estas rutas son clave para el traslado de productos agrícolas, ganaderos e industriales hacia los puertos de exportación de Rosario y Buenos Aires. Su mal estado impacta en la economía y en miles de familias que dependen de ellas para su sustento diario", justificó.

