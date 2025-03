Tomás Dente no suelta a Beto Casella y lo cruzó por Ari Paluch: "No tienen vergüenza"

Sentime, Beto Casella. Es IMPOSIBLE zanjar lides con vos. ¿Cómo vas a festejar eso? En serio. No tienen vergüenza ni EMPATÍA Sentime, Beto Casella. Es IMPOSIBLE zanjar lides con vos. ¿Cómo vas a festejar eso? En serio. No tienen vergüenza ni EMPATÍA

Al momento de redactar esta nota, el presentador de Bendita TV no ha respondido.

El nuevo blanco de Tomás Dente: Ahora, contra Marcela Tauro

En los últimos meses Tomás Dente se ha enfrentado públicamente a varias figuras mediáticas. En última instancia, su nuevo objetivo fue Marcela Tauro, quien en la jornada de ayer explicó en Intrusos por qué motivo el programa no incluiría en su agenda la nueva detención de Morena Rial por lealtad a su padre, Jorge Rial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ratingtvargg/status/1887745481532383687?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1887745481532383687%7Ctwgr%5Ede36c24d276582aae0f800d67f646b5e41a13ebb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fel-nuevo-blanco-tomas-dente-ahora-contra-marcela-tauro-n595366&partner=&hide_thread=false La palabra de Marcela Tauro en #Intrusos sobre por que no se habla del tema Morena Rial: pic.twitter.com/0jUD18N7rZ — RATING TV ARG (@ratingtvargg) February 7, 2025

La polémica se suscitó cuando, a la emisión siguiente de la detención de Rial el pasado 5 de febrero, Tauro aclaró al aire los motivos por los que el ciclo no se haría eco de los hechos:

Mucha gente nos preguntaba. No es que tenemos miedo, pero me parece sí que tenemos que tener un código con la gente que trabajó. Algunos somos amigos, otros no, pero conocemos todo uno del otro. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces sabemos todo Mucha gente nos preguntaba. No es que tenemos miedo, pero me parece sí que tenemos que tener un código con la gente que trabajó. Algunos somos amigos, otros no, pero conocemos todo uno del otro. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces sabemos todo

En línea con la conductora, la periodista Laura Ubfal escribió en su cuenta de X (ex Twitter): "Aclaró Marcela Tauro que tanto ella como la producción de Intrusos decidieron no hacer el tema Morena Rial. Nos conocemos todos y con nuestros hijos no, dijo la conductora".

Fue tal publicación la que disparó la reacción de Dente, quien en primera instancia apuntó contra la histórica periodista de espectáculos:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tomasdente/status/1887584775214678505?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1887584775214678505%7Ctwgr%5Ede36c24d276582aae0f800d67f646b5e41a13ebb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fel-nuevo-blanco-tomas-dente-ahora-contra-marcela-tauro-n595366&partner=&hide_thread=false Sentime @_MarcelaTauro

Se meten con los hijos de los demás, pero NUNCA con los de uds.

Selectivo lo tuyo.

Y arbitrario.

Que lleguen pronto @rodrilussich y @adrianpalla https://t.co/Uq3JxGAMEt — Tomás Dente(TomRox) (@Tomasdente) February 6, 2025

Sin embargo, y tal y como hizo en oportunidades anteriores como en sus arrebatos contra Beto Casella y Aracelí González, Dente dedicó varios minutos de su programa de esa noche a realizar un fuerte descargo contra Tauro. De este modo, el conductor expresó:

Jamás se caracterizaron por pedir permiso, han hecho a diestra y siniestra todo tipo de juicio de valor sobre la gente, sobre los matrimonios, sin pensar jamás en sus hijo Jamás se caracterizaron por pedir permiso, han hecho a diestra y siniestra todo tipo de juicio de valor sobre la gente, sobre los matrimonios, sin pensar jamás en sus hijo

Seguidamente, se preguntó: "¿Por qué razón, motivo o circunstancia cuidan ahora al tipo que jamás cuidó a nadie? ¿Cuál es la razón por la cual omiten el tema? ¿Por qué intentan resguardar la integridad psíquica y emocional de un Jorge Rial que se ha caracterizado, durante años enteros, por bastardear a la gente, por hacer pelota familias sin que se le inmute un músculo de la cara?".

"Hablaban abiertamente de la gente como nadie y lo siguen haciendo, pero ahora sí piensan en los hijos de Jorge Rial, el gran mentor de este periodismo satánico, una incongruencia pocas veces vista", sostuvo.

Embed - Canal Net TV on Instagram: "@_marcelatauro defendió a Jorge Rial tras la nueva denuncia de More Rial@tomroxdente recogió el guante y aniquiló a la conductora por esa postura El periodista y conductor explicó las razones en @elimpertinenteoficial por el cual está totalmente en contra de ella. No te pierdas el programa de lunes a viernes, de 17:30 a 19h. por #nettv canalnet.tv/" View this post on Instagram A post shared by Canal Net TV (@canalnetar)

"Y ahora voy a ir al caso de Beatriz Salomón y sus hijas porque Jorge Rial y Luis Ventura se regodeaban y se deleitaban, porque cuando terminó Punto Doc, ellos siguieron con el tema. No pensaron en el dolor de esta mujer a la que expusieron abiertamente, pero tampoco pensaron en sus dos hijas, que eran niñas", señaló.

"Le pregunto a Marcela Tauro: ¿por qué ahora cuidan a Jorge y a Morena y por qué no cuidaron en su momento a las hijas de Beatriz?", espetó Dente y luego acusó a la conductora de quedarle enorme el lugar como conductora de Intrusos: "¿Ahora entienden porque desembarcan en ese programa Adrián Pallares y Rodrigo Lussich?".

Además, el periodista aseguró: "Para liderar o presidir un programa de televisión tenés que ir por todo y mucho más cuando el tema de agenda toca directamente a una persona que hizo del daño y de lastimar a gente de la farándula el gran motor, el catalizador de su carrera; no perdonaban a nadie".

"El tema de Morena Rial lo podés tratar con mucho respeto y cuidado, pero nunca omitirlo cuando ellos jamás omitían nada, creo que la decisión de Marcela Tauro de omitirlo fue absolutamente arbitraria y selectiva", concluyó Dente.

