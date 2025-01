El discurso oficialista rindió y Tomás Dente se suma a LN+

Pensaba @elbetocasella en la tragedia de once. En los presos liberados en pandemia. En las inundaciones del Gran bs as. En los bolsos de López. Etc. Todo parte de la corrupción K. Pero nunca avalaría un linchamiento a los responsables.

Tenés una empatía selectiva.

No es por ahí. https://t.co/ruC3DVRDIo