El cruce virtual entre Tomás Dente y Beto Casella terminó en un editorial: "Empatía selectiva"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tomasdente/status/1884351454099693958&partner=&hide_thread=false Ay @elbetocasella hacete cargo alguna vez de que metiste la pata hasta el fondo.

Y si. Es incitación a la violencia.

Y sin insultos porfa. Lo de sota estuvo de más. https://t.co/0e7OJYXwxl — Tomás Dente(TomRox) (@Tomasdente) January 28, 2025

"Ay Beto hacete cargo alguna vez de que metiste la pata hasta el fondo. Y si, es incitación a la violencia. Y sin insultos porfa. Lo de sota estuvo de más", retrucó el ex panelista.

Por su parte, Casella decidió terminar con una discusión en vano, pero antes escribió un último tweet: "¿Se le contesta a este muchacho que habla de violencia y es el más violento de la tele? Veo que casi toda la gente que sigue esta cuenta me lo descojona ¿Hay en el aire alguien más violento que este fantasma?".

Lejos de cortar con la tensión, Dente volvió a citar al presentador de Bendita TV: "Sentime Beto, qué fantásticas tus chicanas. Premio Nobel, un poco trilladas. ¿Ahora vas a pedir disculpas por tu incitación a la violencia?".

Sin embargo, y no conforme con esto, el conductor volvió a la carga esa misma noche en su programa El Impertinente y realizó un nuevo descargo contra Casella:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1884450424494727677&partner=&hide_thread=false En un durísimo editorial, Tomás Dente le habló directamente a Beto Casella y le cuestionó su discurso:

"¿Los vas a ir a cachetear también a ellos? Si no tu empatía es selectiva" pic.twitter.com/kNHWZFG4e4 — TeleBizarra (@TeleBizarra) January 29, 2025

Dente arrancó su editorial criticando la actitud de Casella y su manera de responder a las críticas: "Él suele tener una soberbia solapada y responde desde un lugar altivo. Tener la humildad de escuchar a tus compañeros y asumir que metiste la pata. Todos coincidimos en que derrapaste".

Uno de los puntos más fuertes del editorial fue cuando Dente acusó a Casella de avalar agresiones:

Vos dijiste que si alguien insulta a un hijo tuyo, tenés derecho a pegarle. Entonces, ¿vas a cachetear también a los homosexuales que insultan en redes? Vos dijiste que si alguien insulta a un hijo tuyo, tenés derecho a pegarle. Entonces, ¿vas a cachetear también a los homosexuales que insultan en redes?

Y agregó: "No te escuché pedir cachetadas para los que festejaban en Olivos en plena pandemia, ni para los responsables de la tragedia de Once".

Finalmente, desafió a Casella a hacerse cargo de sus dichos y le pidió que argumentara con pruebas. "A mí no me chicanees, vení con razonamientos válidos", concluyó. Hasta el momento, el conductor de la Rock & Pop no ha respondido, pero se espera que lo haga en la emisión de esta noche de su programa.

Interna en Bendita: Edith Hermida recordó su cruce con una compañera y fue filosa

En la tarde del jueves 23/1 Edith Hermida participó del envío Ángel Responde del canal de streaming Bondi. Durante su presentación, la histórica panelista de Bendita TV fue consultada sobre su cruce del año pasado con su compañera Romina Scalora y, si bien dio el asunto por terminado, lanzó un filoso comentario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1814105890598916542?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1814105890598916542%7Ctwgr%5E9b2656c4e0484318664427b625f9be40a947e6d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Finterna-bendita-edith-hermida-recordo-su-cruce-una-companera-y-fue-filosa-n594310&partner=&hide_thread=false FUERTE CRUCE ENTRE EDITH HERMIDA Y ROMI SCALORA



E: "Me da pena este presente de Furia, me preocupa porque tuvo un diagnóstico de leucemia y tiene que bajar un cambio"



R: "Hay mucha gente que tiene el mismo diagnóstico y no es pedante, no trata mal a la gente ni insulta" pic.twitter.com/7a3DZtGG1E — TRONK (@TronkOficial) July 19, 2024

El choque entre ambas se dio en julio del año pasado a raíz de un debate sobre la suspensión del contrato de Juliana Furia Scaglione con Telefe. En este marco, Hermida afirmó: "A mí me da pena el presente de Furia, me preocupa también porque es una chica que tuvo un diagnóstico de leucemia, tiene que bajar un cambio, tiene que conectar con su enfermedad".

"Cuando agrede, salen con el diagnóstico", devolvió Scalora, y agregó: "Hay mucha gente que tiene el mismo diagnóstico y no trata mal a la gente. Hay mucha gente que tiene el mismo diagnóstico y no es una pedante, trata mal a la gente o insulta".

"Pero uno puede tener un poco de empatía con la gente Romina, ¿o no?", retrucó Hermida, y la ex panelista del envío reaccionó: "¿Te parece que soy una persona poco empática?".

"Sí, a veces sí", espetó la panelista. Disgustada, la actual conducta de Fox Sports respondió: "A mi también me parece que sos una persona poco empática con tus compañeros de trabajo".

La escena fue recordada durante el programa conducido por Ángel de Brito y Hermida manifestó: "Me enojé en un momento y a mí no me gusta enojarme. No me gustó porque me dijo 'mala compañera' al aire. 'Acá todo el mundo dice que sos mala compañera' me dijo, una cosa así. Eso me enojó. En general es muy difícil que a mí me entre una bala y me entró".

"Lo hablamos con ella y me dijo que ella se sentía muy mal, que se angustiaba mucho por la forma que yo tenía de jugar. Yo considero que no, porque ella respondía también, había un idea y vuelta. Entonces dije 'No juego más con vos', en el sentido de que si vos la vas a pasar mal no picantearla. No jugué más, ella me la seguía un poquito", afirmó y luego agregó, filosa:

Ella no se bajó. Para mí, lo voy a decir buenamente (sic), con cariño: me daba un poquito mosquita muerta. Pero quedó ahí Ella no se bajó. Para mí, lo voy a decir buenamente (sic), con cariño: me daba un poquito mosquita muerta. Pero quedó ahí

Por su parte, Scalora recogió el guante y respondió mediante su cuenta de X (ex Twitter):

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaRomiScalora/status/1882481128936034706?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1882481128936034706%7Ctwgr%5E9b2656c4e0484318664427b625f9be40a947e6d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Finterna-bendita-edith-hermida-recordo-su-cruce-una-companera-y-fue-filosa-n594310&partner=&hide_thread=false El karma que me tocó por padrón esta señora! Suelte suelte! https://t.co/fOhDGamTkw — #LaRomi (@LaRomiScalora) January 23, 2025

----------

Más contenido en Urgente24:

Tras el escrache a un presunto pedófilo en Pilar, piden penas más duras para el grooming

Tras tratar a los gays de pedófilos, Milei se escandaliza por el uso "banal" del calificativo "nazi"

Otra vez, 2 facciones de la UOCRA a los tiros: 5 heridos