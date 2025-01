La hermana de Mauro Icardi busca hacer pie en Rosario y se lanza a la política

Aldana, la hermana de Mauro Icardi, que busca hacer pie en Rosario

Aldana es Profesora de Ciencias Sagradas y tiene su centro de vida en el barrio Parque Casas (el lugar donde creció), donde también da clases de catequesis en una parroquia.

Con un perfil completamente distinto al de su hermano, la rosarina se presentó en diálogo con el medio local, Cadena3. "No me gusta el ruido, siempre me gustó más la invisibilidad y el trabajo desde atrás", comentó. En ese sentido, recordó sus pasos en la militancia hasta que tuvo a sus hijos.

"Me gusta trabajar con la gente, pero no se me había ocurrido presentarme así nunca", indicó y aseguró que el impulsor fue Bruno.

Si bien Aldana reconoció presentarse como "la hermana de", señaló que se encuentra donde está gracias a sus capacidades y aptitudes. Sobre esa línea, amplió: "Tendré que pasar la tormenta, en un momento en el que el nombre resuena mas. La calidad humana de Rubén y su disposición a escuchar, él tiene abierta las puertas siempre".

En tanto, contó que lo que busca el espacio es "igualdad y participación de verdad", a lo que agregó: "tenemos gente comprometida con el trabajo social; no somos políticos de raza, somos vecinos".

Por otro lado, en relación a figuras políticas, hizo hincapié a nivel local como nacional. "¿Qué me pasa con Milei? No somos políticos de raza nosotros, la imagen política está tan descreída que mucha gente lo votó porque él viene de un palo que no es la política. De Javkin me gusta su forma de trabajar, pero hay cosas que no comparto. Cuando necesité ayuda se puso a disposición, será cuestión de conocerlo", explicó.

El propósito de Aldana recae en los barrios, en las necesidades básicas que no están cubiertas y que, según su consideración, hacen falta.

Más contenidos de Urgente24

El síntoma de enfermedad cardíaca que quizá notes al caminar

Phil Collins, el hombre detrás de los hits que marcaron épocas, cumple 74 años

La Libertad Avanza expulsó a Ramiro Marra por haber votado a favor de una suba de impuestos

Trump revocó protección que Biden otorgó a 600.000 venezolanos: ahora, podrían ser deportados

Escándalo en La Scaloneta: Un jugador "icardeó" a Enzo Fernández