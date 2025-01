"Pillín" Bracamonte lo anticipó: Rosario se incendia

Por su parte, Las fuerzas de seguridad continúan con las investigaciones, mientras refuerzan su presencia en la zona para intentar dar con los responsables.

Balas sobran

En la misma jornada pero en Villa Gobernador Gálvez, localidad vecina a Rosario, dos menores de 14 y 6 años resultaron heridos tras una balacera registrada por la noche. Según la madre del mayor y abuela de la menor, todos estaban en el interior de la vivienda cuando comenzaron a oírse detonaciones.

Personal del SIES asistió a las víctimas. El adolescente sufrió una herida de arma de fuego no penetrante en el tórax y una lesión penetrante en la mano izquierda, mientras que la niña recibió un roce de bala en la frente. Ambos fueron trasladados al Hospital Gamen y se encuentran estables.

En el lugar del hecho, la policía secuestró 14 vainas servidas de calibre 9mm y constató dos impactos de bala en el hogar de la familia. Asimismo, un vecino declaró haber escuchado los disparos.

Tanto la familia afectada como el testigo aseguraron desconocer a los autores del ataque. No obstante, la PDI trabajó en la escena para recolectar evidencia.

Otro ataque cercano

Como si eso fuera poco, dentro del mismo territorio, el propio intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, también fue víctima de la violencia luego de haber denunciado que su casa fue atacada durante la madrugada del martes.

A partir de lo detallado, se encontraba durmiendo cuando oyó un estruendo. Rápidamente se levantó y notó que el vidrio de su dormitorio había sido roto por un piedrazo.

Tras repasar las cámaras de seguridad para intentar develar el hecho, las imágenes dan cuenta de tres individuos que llegaron a pie hasta el lugar y uno de ellos arrojó el proyectil.

image.png El cascotazo arrojado a la casa del intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci.

Andrés "Pillín" Bracamonte lo anticipó

Enero lleva 29 días, por lo que aún no terminó el primer mes del 2025 y la ciudad ya suma 19 asesinatos (en 2024 registró 90, que representan el 51,1% del total). Es cierto que parece no tener fin. Ante este complejo panorama, no hay que olvidar la advertencia que "Pillín" Bracamonte dejó en una entrevista meses antes de que lo maten.

"Si me matan, la ciudad se incendia", indicó el exlíder del paravalanchas auriazul quien fue asesinado el pasado 9 de noviembre a inmediaciones del Gigante de Arroyito.

image.png El exjefe de la barra de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, dejó una gran advertencia.

Si bien es verdad que los crímenes no dejaron de existir en Rosario, la realidad es que luego de un inicio de 2024 extra violento (precisamente en la ola que sacudió los primeros días de marzo a personas inocentes), las muertes fueron descendiendo y Nación junto a la Provincia, por su trabajo coordinado (el famoso "Plan Bandera"), lo tomaron como puntapié en su discurso sobre el balance del año en materia de seguridad.

La paz en Rosario duró poco. Urgente24 lo hizo saber después de que hayan asesinado a uno de los individuos más resonantes de la ciudad, y a casi tres meses de lo ocurrido, las consecuencias se comienzan a observar. Una vez más.

