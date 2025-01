Horror en el aire: Mueren argentino y su hijo en vuelo de American Eagle

De acuerdo a las fuentes consultadas por Noticias Argentinas, el ministerio de Relaciones Exteriores aguardaba la lista oficial de parte de las autoridades norteamericanas para poder contactarse con la familia del argentino y dar a conocer su identidad.

American Airlines, aerolínea que operaba el avión, aseguró en un comunicado que 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación estaban a bordo al momento del siniestro.

En tanto, tres soldados en vuelo de entrenamiento eran parte en el helicóptero Black hawk, según fuentes de Defensa estadounidense.

Es muy temprano para saber las causas reales de la tragedia. Por el momento, son todas especulaciones. Cuando se ubiquen las cajas negras del CRJ 700 de American, aparecerán los diálogos de la torre y las dos tripulaciones.

Informe preliminar

Un informe preliminar indica que la torre de control del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan no contaba con el personal adecuado para el nivel de tráfico aéreo en ese momento, según reportó The New York Times.

De acuerdo con un reporte interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA), el controlador que dirigía los helicópteros cerca del aeropuerto también estaba encargado del tráfico de despegues y aterrizajes de aviones comerciales, funciones que usualmente se asignan a dos operadores distintos. La torre de control del aeropuerto ha enfrentado problemas de falta de personal durante años, según el informe.

