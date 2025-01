Chino básico: Huawei, SMIC, Ascend, DeepSeek y el dolor de Nvidia

Huawei estaría por evolucionar su aporte con el inminente 920C que podría competir con el Blackwell B200, de Nvidia: rumor que recorre el circuito de tecnólogos.

A Huawei le conviene el debilitamiento de Nvidia, que provocó la irrupción de DeepSeek, porque desde hace 5 años tiene listas sus propias GPU (unidad de procesamiento gráfico) para IA: los chips Ascend AI, que superan el rendimiento teórico de los chips A100 y H100 de Nvidia aún cuando se ubiquen 1 paso por detrás en su rendimiento en un escenario de uso real.

Ascend 910C es una revisión mejorada del Ascend 910B, que, según la propia Huawei, tiene una potencia equiparable al A100 de Nvidia.

Reuters asegura que ByteDance (TikTok) entrenará un nuevo modelo de IA con chips de Huawei. De hecho, ByteDance ha encargado más de 100.000 chips Ascend 910B durante 2024, aunque al mes de julio solo había recibido menos de 30.000 unidades: es el problema tanto de Huawei como de SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), fabricante chino de semiconductores que produce los chips para IA de Huawei.

Según Reuters, Huawei quiere comenzar la fabricación a gran escala de Ascend 910C pero SMIC tiene un problema con el rendimiento de sus nodos litográficos.

Aprendamos juntos: La fotolitografía es el proceso empleado en la fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos integrados. El proceso consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara (denominada retícula) a la superficie de una oblea. El silicio, en forma cristalina, se procesa en la industria en forma de obleas

SMIC produce la GPU Ascend 910C utilizando su litografía N+2, pero el rendimiento por oblea de este nodo es muy bajo. Le va mejor con chip menos modernos, tal como el Ascend 910B. ¿Qué impide a SMIC mejorar su tecnología litográfica? Las sanciones aplicadas por Washington DC.

Las sanciones de USA impiden a SMIC acceder a los modernos equipos de litografía de ultravioleta extrema (UVE) que fabrica la compañía neerlandesa ASML. Geopolítica pura: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) es el mayor fabricante de chips del mundo y es el mejor cliente de ASML, y la empresa que más equipos UVE tiene en el mundo.

Entonces, SMIC tiene que utilizar una técnica más antigua, 'multiple patterning', que encarece mucho el precio de los circuitos integrados y no permite producirlos en cantidades masivas.

USA quiere saber cómo fue que DeepSeek entrenó a su AI. Hay presión para que OpenAI y su accionista Microsoft presenten que fue robando tecnología estadounidense. Es importante para derribar el relato chino sobre desarrollo tecnológico propio y para imponer nuevas sanciones. De esto se trata la nueva 'Guerra Fría' o 3ra. Guerra Mundial. USA no entiende su error: empuja a China a desarrollar tecnologías propias que, si lo consiguiera, estará totalmente fuera del alcance de Occidente. Para esto es clave todo acuerdo China / Rusia / India.

Según Reuters, una revisión de más de 50 documentos de licitaciones públicas en 2024 mostró que al menos 11 entidades chinas buscaron acceder a tecnologías o servicios 'en la nube' estadounidenses restringidos. De ellas, 4 citaban a Amazon Web Services (AWS) como proveedor de servicios en la nube.

Sin embargo, las entidades accedieron a los servicios a través de empresas chinas intermediarias y no directamente de AWS.

La investigación hizo foco en un documento de abril de 2024 de Zhejiang Lab, un instituto de investigación chino que trabaja en su propio LLM (Large Language Models o grandes modelos de lenguaje o Master of Laws o máster en leyes). Así se llaman los sistemas de inteligencia artificial (IA) que pueden generar y comprender lenguaje humano. Los LLM se entrenan con grandes cantidades de datos para aprender a identificar patrones y relaciones entre palabras y frases.

El LLM de Zhejiang Lab es GeoGPT, que en ese documento informó que aplicaría 184.000 yuanes (US$ 25,783) para comprar servicios de computación en 'la nube' de AWS (Amazon), y se presentó a una licitación para lograrlo.

OpenAI afirma que el propio Zhejiang Lab daba cuenta de que su modelo de IA era incapaz de obtener suficiente potencia utilizando únicamente 'la nube' de Alibaba, de China.

Otro documento con el que OpenAI certifica su denuncia -una forma de explicar su fracaso ante DeepSeek- es que la Universidad de Shenzhen gastó 200.000 yuanes (US$ 27.996) en una cuenta de AWS, accediendo a servidores en 'la nube' equipados con chips Nvidia A100 y H100 para un proyecto no especificado.

En el último año, a pesar de los embargos estadounidenses, el mercado chino de chips estuvo muy activo eludiendo las restricciones: desde recurrir a fabricantes de chips locales a confiar en los productos de Nvidia homologados para China, de menor rendimiento que los homologados para Occidente: A100 y H100, prohibidos en septiembre de 2022.

En cuanto a los chips chinos, Occidente vendió los lentos A800 y H800, que restringió a partir de octubre de 2023: USA alegó la necesidad de limitar las capacidades de inteligencia artificial del ejército chino.

Sin embargo, en abril de 2024, Reuters encontró documentos de licitación que revelaban que China accedía a los chips a través de servidores Supermicro Dell. Es el negocio de la ciencia de datos.

