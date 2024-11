La IA potencia a Nvidia que multiplica el desarrollo de robots

Los analistas han estado observando de cerca para ver cómo la nueva generación de chips de Nvidia, conocida como Blackwell, lanzada a principios de este año, podría afectar el crecimiento de los ingresos a corto plazo y si el chip está encontrando problemas técnicos a medida que se implementa a escala.

Según un informe reciente de The Information, los chips Blackwell han experimentado problemas de sobrecalentamiento en los servidores. El chip ya había tenido problemas de producción a principios de este año.

Cuando se le preguntó sobre el informe, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que Nvidia estaba vendiendo más productos Blackwell de lo esperado este trimestre, superando su pronóstico anterior de “varios miles de millones” de dólares en ventas para el año fiscal.

“Este trimestre entregaremos más Blackwells de los que habíamos estimado anteriormente, por lo que el equipo de la cadena de suministro está haciendo un trabajo increíble trabajando con nuestros socios de suministro para aumentar Blackwell”, afirmó. “Blackwell está en muy buena forma”.

Las limitaciones en la cadena de suministro de Nvidia, incluida la de su socio de fabricación crucial TSMC, han llevado a los analistas a preguntarse qué tan rápido se podrán poner en funcionamiento los nuevos chips en los centros de datos.

La directora financiera, Colette Kress, dijo que los clientes de Blackwell, entre los que se incluyen los llamados hiperescaladores como Microsoft, Google y Meta, estaban “compitiendo” para ser los primeros en llevarlo al mercado.

Los ingresos de los centros de datos, que incluyen los chips Hopper, de Nvidia, que han impulsado la primera ola del auge del mercado de la IA, aumentaron un 112% interanual hasta los US$ 30.800 millones. (...)

Las acciones de Nvidia han subido más del 200 por ciento en lo que va de año, ya que la carrera por desarrollar y adoptar la IA impulsó el vertiginoso crecimiento de la empresa. Con un valor de mercado de US$ 3,6 billones, es la empresa cotizada más valiosa del mundo y ha llegado a tener un impacto descomunal en el mercado de valores. (...)".

Los robots

La IA potenciando la producción de Nvidia nos lleva a la IA multiplicando el desarrollo de los robots, que es un tema que viene.

También en FT se publicó un informe, de Michael Peel, Lucy Rodgers, Irene de la Torre Arenas, Sam Learner, Justine Williams y Ian Bott, y que comienza mencionando a Nvidia:

“Esto no es ciencia ficción”, declaró en junio Jensen Huang, director ejecutivo del gigante de chips Nvidia, en referencia al uso de la IA para dar instrucciones a los robots que realicen tareas del mundo real. “La próxima ola de IA es la IA física. Una IA que comprenda las leyes de la física, una IA que pueda trabajar entre nosotros”.

En muchos sentidos, esta revolución robótica parece muy esperada. Durante décadas, la gente ha imaginado vivir junto a androides domésticos humanoides capaces de realizar sus tareas cotidianas.

Pero, después de años de lentos avances, los investigadores parecen estar ahora a punto de lograr los espectaculares avances necesarios para crear una nueva generación de autómatas. La IA ha impulsado una serie de recientes avances en la investigación que han puesto al alcance de la mano tareas complejas que antes separaban a los humanos de los robots.

Aunque todavía falta mucho para que aparezca una máquina multifunción capaz de hacer todo lo que hace un ser humano, pero mejor, el hecho de que un robot pueda colgar una camiseta en una percha es una señal de que ya es posible. Estos avances podrían ser transformadores en los campos de la atención domiciliaria, la salud y la fabricación, y los inversores están tomando nota.

El entusiasmo en torno a los últimos avances está atrayendo un interés creciente y grandes sumas de dinero de una multitud de investigadores, grandes empresas tecnológicas e inversores, aunque el salto cuántico en la financiación aún no se ha producido. A finales de octubre se habían sumado más de US$ 11.000 millones en operaciones de capital de riesgo en robótica y drones, superando los US$ 9.720 millones del año pasado, pero sin llegar a los US$ 13.230 millones de 2022, según PitchBook.

“Las compuertas realmente se han abierto”, dice Russ Tedrake, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y vicepresidente de investigación en robótica del Instituto de Investigación Toyota, reflexionando sobre el interés en los rápidos avances en este campo. “Los gigantes tecnológicos se están sumando, las empresas emergentes están surgiendo... todo el mundo es optimista respecto de que esto está por llegar”. (...)".

