El audio privado de Susana Giménez sobre Pampita que sacudió todo: "Nunca más"

Yanina Latorre asegura que Susana Giménez no quería invitar a Pampita

La panelista aseguró en LAM que una fuente cercana a la producción le reveló el malestar que habría quedado tras el encuentro. “Ella no la quería a Pampita en el programa porque no la quiere, no la quiere”, afirmó, mencionando incluso un supuesto audio privado de Susana. Según Latorre, el desencanto de la diva radicó en que Pampita, lejos de abrirse sobre su reciente separación de Roberto García Moritán y los rumores de un romance con el polista Martín Pepa, esquivó hábilmente las preguntas más jugosas.