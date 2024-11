Romance confirmado: La romántica foto de Pampita y Martín Pepa

Qué dijo Pampita tras los rumores de romance

Hace algunos días desde LAM fueron en busca de la palabra de Pampita para preguntarle sobre las versiones que indicaban que había iniciado una relación sentimental con Martín Pepa.

“Voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a ir a juntarme con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”, había dicho cuando le preguntaron por la foto en la que aparece junto al polista en el Teatro Colón.

Y agregó: “Me parece que es una época que uno puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar. Quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que lo pase bien y no tengo por qué no hacerlo”.

Además, ante la pregunta del cronista sobre si tiene ganas de volver a enamorarse señaló: “Yo tengo ganas de estar así cómo estoy hoy. Enfocada en mi familia y mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida, todo lo que me haga bien no voy a tener prejuicios lo voy a disfrutar”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

La innovación de Apple para recuperar el equipaje perdido

"La gente no está bien: muchos no llegan a fin de mes y tampoco pueden pagar el alquiler"

La nueva medida que lanzó Trenes Argentinos y afecta a los usuarios

Viajes a Brasil con pasajes y hotel gratis: Cómo acceder

La miniserie de 10 capítulos que está en Netflix y te atrapa de principio a fin