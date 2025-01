Will Smith en Matrix: Cumplió su sueño 27 años después de rechazar a Neo

El arrepentimiento de toda una vida

La historia del rechazo de Smith al papel es legendaria en la industria del cine. En 2019, el propio actor confesó que después del éxito de Men in Black, los hermanos Wachowski le presentaron el proyecto. Sin embargo, la reunión resultó confusa para Smith, quien admitió no haber captado la visión de los directores. "Me mostraron cómo iba a hacer el salto en cámara lenta, con 50 cámaras alrededor, pero no entendí nada de la trama", recordó entre risas.