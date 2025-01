Romina Manguel exige pedido de disculpas a Elba Marcovecchio: "No lo voy a dejar así"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1879350875396989066?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1879350875396989066%7Ctwgr%5Ef4666c10d7f1069fac1186a898f05dbb3c62e0b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Felba-marcovecchio-revelo-que-reconocida-periodista-fue-amante-jorge-lanata-n593733&partner=&hide_thread=false ¿Qué Romina Manguel que..? pic.twitter.com/X3VUgn4U2k — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) January 15, 2025

"Ella está muy preocupada siempre por los hijos. Yo tengo dos hijas adolescentes. Ahora están de vacaciones. Arrancan el colegio. No tengo ganas de que tengan que explicar...", enfatizó Manguel, exigiendo un "pedido de disculpas" por parte de Marcovecchio.

"Además, entiendo que está dolida, que fueron seis meses espantosos donde todo el mundo la pasó muy mal, pero ella es abogada y hay una vía legal que es la que tenemos y la que usó Lanata. Por eso hago el paralelismo con Milei que quedó trunco porque Lanata se terminó muriendo", expresó.

No me digan ensobrada porque no es cierto. No es cierto que yo estuve en una relación con Lanata, que es lo que menos me importaría, pero adjudicar que esa relación estaba en términos materiales, de carteras. Yo soy la menos importante en esta historia. Era ver qué pasaba con Jorge, quiénes lo acompañaban, quiénes estaban cerca de él, quiénes estaban en su entorno más íntimo. Lo mío era medio anecdótico No me digan ensobrada porque no es cierto. No es cierto que yo estuve en una relación con Lanata, que es lo que menos me importaría, pero adjudicar que esa relación estaba en términos materiales, de carteras. Yo soy la menos importante en esta historia. Era ver qué pasaba con Jorge, quiénes lo acompañaban, quiénes estaban cerca de él, quiénes estaban en su entorno más íntimo. Lo mío era medio anecdótico

Finalmente, aunque no haya confirmado que demandará a Marcovecchio, Manguel le lanzó una fuerte advertencia y sentenció: "Ahora, la primera nota que hace es para salir a decirme que estaba con Lanata por una cartera. Y no, la verdad que no. Te espero un ratito prudencial (para pedir disculpas), pero no lo voy a dejar así. De ninguna manera".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rominamanguel/status/1879465699388657897?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1879465699388657897%7Ctwgr%5Ef4666c10d7f1069fac1186a898f05dbb3c62e0b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Felba-marcovecchio-revelo-que-reconocida-periodista-fue-amante-jorge-lanata-n593733&partner=&hide_thread=false LANATA hoy se te extraña más. Porque no sé que hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores. Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales.… — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) January 15, 2025

Las hijas de Lanata firmaron un acuerdo con Elba Marcovecchio: De qué se trata

Luego de la muerte de Jorge Lanata la relación entre sus hijas y Elba Marcovecchio parecía no encaminarse, sin embargo en esta ocasión la hija más grande del periodista contó que llegaron a un acuerdo previo a que se lleve a cabo la respectiva sucesión.

Bárbara Lanata habló con Puro Show por El Trece contó que está "triste" aunque destacó que "cada día un poquito mejor". Al respecto de su vínculo con la abogada, explicó por qué motivo no puede dar declaraciones. "No podemos hablar porque firmamos un acuerdo con Elba de inicio de sucesión en conjunto. Pedimos que ninguna de las partes hable", señaló.

Embed - "Firmamos un acuerdo de sucesión con Elba",Bárbara Lanata rompió el silencio tras la muerte de Jorge

Asimismo, aclaró que fue "una decisión en conjunto" y aseguró: "Nos conviene a todos". "Siento que es todo bastante hostil por parte de todos. Por parte de los medios sobre todo", agregó visiblemente molesta.

"Se dijeron muchas cosas. Muchas cosas mentira, algunas ciertas que tampoco tenían por qué saberse. También creo que ahora es un momento en el que tenemos que pasar el duelo", añadió y sobre la posibilidad que en algún momento se haga alguna serie sobre su padre reveló: "Estaba la idea de la serie, no sé en qué quedó. No volví a hablar con Disney".

----------

Más contenido en Urgente24:

Tras el escrache a un presunto pedófilo en Pilar, piden penas más duras para el grooming

Tras tratar a los gays de pedófilos, Milei se escandaliza por el uso "banal" del calificativo "nazi"

Otra vez, 2 facciones de la UOCRA a los tiros: 5 heridos