Australia: La "sexomnia" que salvó a un empresario violador

La defensa no negó la violación, sino que argumentó que Rowland estaba en un estado inconsciente por la sexomnia. La cuestión ante el jurado era si el hombre estaba teniendo un episodio en el momento de la supuesta violación o si estaba despierto.

Y ese fue el gran problema en el juicio: cómo probar que alguien está inconsciente en el momento del hecho, especialmente en delito sexuales, donde el cometimiento es clave.

El vacío legal en torno a los trastornos de sueños como sexomnia salvó a Rowland de una condena, y generó polémica por la falta de protección a las víctimas.

El mismo juez John Pickering del tribunal Downing Centre de Sydney, explicó que, según la ley vigente, un individuo no puede ser culpable de cometer un delito inconscientemente.

“Un jurado no debería decidir un caso basándose en leyes que desearía que estuvieran vigentes sino en las leyes actuales .No existen leyes, reglas ni regulaciones vigentes sobre tener sexomnia o hacer algo mientras se padece esa condición médica. No vamos a castigar a las personas por actos sobre los que no tienen control legal”, argumentó.

El caso de Rowland expuso la falta de legislación específica sobre este tipo de situaciones que toca uno de los principios fundamentales del derecho penal: para ser declarado culpable de un delito, se requiere acción e intención o conocimiento. Esto es similar a casos en lo que absuelven una a persona por actos cometido durante sonambulismo o bajo estados disociativos extremos.

Sexomnia y otros detalles

El Dr. Tony Fernando, psiquiatra y especialista en sueño, llamado como único testigo de la defensa, preparó un informe después de revisar los registros y entrevistar a Rowland, su madre y sus ex parejas.

Durante su testimonio, la víctima dijo que escuchó a Rowland hacer ruidos "falsos" de sueño después de que ella lo empujó. Pero la abogada defensora, Elana Scoufis, refutó las afirmaciones, diciendo que la mujer no era una experta en sueño y que Rowland había tomado medidas para informar a la mujer sobre su condición, incluso diciéndole en una ocasión: "Hago algunas cosas raras mientras duermo".

Alegó también que la noche del incidente hubo una "tormenta perfecta" de factores desencadenantes que habrían provocado que Rowland tuviera un episodio, incluido el consumo de alcohol, según informó Canberra Times.

image.png Rowland era copropietario de un negocio de comedia burlesca y cabaret en Potts Point.

El profesor Matthew Walker, profesor de neurología del Hospital Nacional para Neurología y Neurocirugía en Londres, le explicó a la BBC en una entrevista en 2011la sexomnia es una condición "muy real" que “el estilo de vida que lleva el paciente es muy importante" y que "el alcohol puede tener unos efectos muy complejos, que en algunos casos empeora el trastorno".

Rowland copropietario de The Bamboozle Room, un negocio de comedia burlesca y cabaret en Potts Point. Esa noche Rowland había bebido bastante junto con su “amiga” en un bar, sigue bebiendo en su departamento ante y compartió un baño desnudo, lo que podría haber impactado en su conducta.

Sin embargo, en ese diálogo con la BBC, el doctor también adviritó: "El peligro de la sexomnia es que puede usarse como una excusa para una violación”.

Los escépticos del caso sostienen que Rowland no estaba diagnosticado formalmente con sexomia en ese momento, un factor clave que deja en duda la validez de su alegato. Dos expertos diagnosticaron a Rowland con probable sexomnia durante el juicio.

