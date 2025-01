Martín Caparrós destacó cuál fue la "característica fundamental" de Jorge Lanata

Martín Caparrós se comparó con Jorge Lanata

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Martín Caparrós se refirió de la ELA, enfermedad de la que fue diagnosticado y por la cual debe moverse en silla de ruedas.

"Por supuesto que es mucho mejor caminar y poder levantar las cosas y saber que no estás así como condenado. Pero por alguna razón, quizás porque soy estúpido o negador o lo que sea, no la paso mal todos los días. Quiero decir, la paso bastante bien. Hago las cosas que me gusta hacer. Sigo escribiendo o charlando, estando con la gente que quiero", explicó.

Asimismo en diálogo con Ernesto Tenembaum y María O'Donell por Cenital, se había comparado con Jorge Lanataquien estaba internado en el Hospital Italiano. Me mata que siga ahí como peleando por volver a ser él", dijo.

"Yo estoy en cambio peleando por no dejar de ser yo. Así que nos hemos metido en unas carreras estúpidas en que, no sé, espero que ninguno de los dos la gane por mucho", completó.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Papelón de River con un refuerzo que no jugó: quiere devolverlo

Murió el juez federal Pablo Seró al caer de un edificio: Las hipótesis

China Suárez lo logró: Mauro Icardi la blanqueó y sepultó a Wanda Nara

Franco Colapinto se viste de rosa para la F1 2025: Qué equipo lo contrató

"Hasta acá llegué": Pepe Mujica pide que lo dejen morir en paz