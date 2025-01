Tras el TelePASE-Gate de Romina Manguel, revive un viejo tuit por un helado impago

Embed Ayer me favearon un tweet del 2023 y resulta que Manguel viene haciéndose la boluda para no pagar cosas desde hace rato. En cualquier momento le creo a Elbita que lo de la cartera Hermès era verdad. pic.twitter.com/8Q5lzMmFqT — Majo Mallmann (@MajoMallmann) January 27, 2025

El tuit volvió a circular esta semana, y Mallmann no dejó pasar la oportunidad para reforzar su postura, agregando: "Ayer me favearon un tuit del 2023 y resulta que Manguel viene haciéndose la boluda para no pagar cosas desde hace rato. En cualquier momento le creo a Elbita que lo de la cartera Hermès era verdad", la última haciendo alusión a una acusación de la abogada Elba Marcovecchio, viuda de Jorge Lanata, de que Manguel había sido amante del periodista por dichas carteras de lujo.