Ari Paluch suspendido: Contundente comunicado de Alpha Media Group

De este modo, la decisión de la empresa fue apartar del aire al locutor por una semana y acompañaron esta medida con un descargo rechazando los comentarios de Paluch. En el mismo indicaron:

Nos comprometemos a reforzar nuestras políticas internas para mantener un ambiente de trabajo profesional y de respeto. A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante

Según trascendidos perioísticos, se espera que el viernes las autoridades decidan sobre la continuidad del conductor.

El descargo de Ari Paluch por su broma de mal gusto: "Sincero pedido de disculpas"

Tras ser repudiado por su broma de pésimo gusto el conductor, ya denunciado por acoso en el pasado, publicó un descargo pidiendo disculpas.

Embed - Ari on Instagram: "Un sincero pedido de disculpas" View this post on Instagram A post shared by Ari (@aripaluch)

"Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", introdujo Paluch en el video que posteó en su cuenta de Instagram.

En el pase con Beto generamos una situación de sátira de humor, ponemos algunos personajes, pero nada de esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer ni ninguna persona, sin embargo hice un chiste que no correspondía

"Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas al que con todo derecho se sintió ofendido, este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian. Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas", concluyó.

