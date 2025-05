Disney+ estrena la docuserie del Kun Agüero: Goles, Messi y despedidas

image.png La serie muestra al Kun Agüero desde sus raíces, con relatos emotivos sobre su infancia, su familia y su lado humano, siempre con honestidad y carisma inconfundible.

Durante la serie, Agüero se abre como pocas veces: habla de sus comienzos con una sinceridad que sorprende, recuerda cómo Leonel del Castillo, su padre, lo llevaba a jugar hasta en cinco equipos distintos en una misma semana y no esquiva el costado duro de la crianza: "Si no ganaba, la vuelta a casa se hacía dura porque no me dirigía la palabra", cuenta sobre su progenitor.