El insólito giro de Lilia Lemoine con Espert: De "gay reprimido" a recibirlo en LLA

El archivo no perdona a Lilia Lemoine: ¿qué decía de José Luis Espert?

Medio año atrás, en agosto de 2024, Lemoine se despachaba sin filtro contra Espert en un audio que, como era de esperar, terminó viralizándose. Allí, la diputada nacional aseguraba con total desparpajo: "Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi -o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto-. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante (N. del E.: el usuario de González en redes) . Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros."