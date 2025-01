Lilia Lemoine papelonera: Acusó a la oposición de legalizar el abuso y se hundió sola

Lilia Lemoine y desinformación en vivo: la oposición como enemiga de los niños

La diputada libertaria, fiel a la línea del gobierno de Javier Milei, insistió en vincular a la comunidad LGBTQ+ y a la oposición con la pedofilia. Charlando con Chiche en Crónica, y sin ninguna fuente que la respalde, afirmó que la oposición quiere "quitar la edad de consentimiento de los menores para tener relaciones sexuales", una acusación muy grave y completamente infundada. Cuando Gelblung le preguntó si ya se había presentado dicho proyecto, Lemoine se atajó y dio una confusa respuesta, entre reafirmando lo que dijo y desdiciéndose: " Todavía no creo que se hayan atrevido acá en la Argentina. Alguno capaz que sí. No te puedo decir que lo sepa o no lo sepa. Que ni se les ocurra".