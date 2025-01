Marianne Faithfull, la mujer que inspiró a los Stones y enamoró a Mick Jagger

image.png Marianne Faithfull entró en la escena artística de muy joven y se vinculó con los Rolling Stones, particularmente con Mick Jagger, con quien tuvo una relación sentimental.

Faithfull fue la inspiración de algunos de los mayores éxitos de The Rolling Stones. Además de As Tears Go By, que fue su gran éxito en 1964, la influencia que tuvo en Let’s Spend the Night Together y She Smiled Sweetly es innegable. Pero una de sus contribuciones más importantes fue Sister Morphine, una de las canciones más oscuras y personales de los Stones, en la que Faithfull introdujo sus propias experiencias con las adicciones.