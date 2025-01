Justin Timberlake cumple 44 años: Su historia desde NSYNC hasta su regreso en 2024

Sus primeros papeles fueron en Sospechas mortales y El lamento de la serpiente negra (ambas de 2006), pero fue en Red social de 2010 donde realmente impresionó con su interpretación del empresario Sean Parker. Después protagonizó las exitosas Amigos con beneficios y El precio del mañana, además de participar en comedias como Malas enseñanzas. Su faceta humorística brilló en sus múltiples apariciones en Saturday Night Live, donde se convirtió en uno de los anfitriones más populares del programa.

Después de varios años de pausa, volvió a la música en 2013 con The 20/20 Experience, un proyecto en dos partes que fusionó R&B con una producción moderna, con los hits Mirrors y Suit & Tie (junto a Jay-Z), que vendieron millones de copias y se llevaron más premios Grammy. Su trayectoria musical continuó con Man of the Woods (2018), un disco con influencia country, y su presentación en el Super Bowl de ese mismo año.

En los últimos años, Timberlake onduló entre lo cinematográfico y lo musical: prestó su voz en la saga animada Trolls, con la que logró una nominación al Oscar por Can’t Stop the Feeling!, y sorprendió a sus seguidores al traer de vuelta a NSYNC en 2023 para el single Better Place, que formó parte de la banda sonora de Trolls 3: se armó la banda. Finalmente, en 2024, lanzó Everything I Thought It Was, su regreso definitivo a la música, con colaboraciones de Timbaland y sus excompañeros de banda.

Fuera del entretenimiento, Timberlake también incursionó en los negocios, adquiriendo en 2011 una participación en Myspace con la intención de revivir la plataforma para músicos, e invirtió en varios emprendimientos, incluyendo su propia marca de tequila. En lo personal, está casado con la actriz Jessica Biel desde 2012 y es padre de dos hijos.

