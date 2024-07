El eterno joven Mick Jagger cumple 81 años: Una leyenda que no sabe envejecer

En la cima y más arriba

A lo largo de los años, The Rolling Stones produjeron algunos de los álbumes más icónicos de la historia del rock, especialmente entre 1968 y 1972. Discos como Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street, que contienen clásicos como “Brown Sugar” y “Gimme Shelter”. Pero no todo fue fácil para la banda, ya que en el medio enfrentaron problemas legales (como arrestos por posesión de drogas) y la trágica muerte de Brian Jones.