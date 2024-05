Madonna batió el récord de The Rolling Stones en Río de Janeiro

Madonna interpretó sus éxitos clásicos, incluyendo "Like A Virgin" y "Hung Up". Para la introducción de "Like A Prayer", su cabeza estaba completamente cubierta por una capa negra, con un rosario en las manos. Luego, la estrella rindió un emotivo homenaje a "todas las luces brillantes" perdidas por el SIDA cantando "Live to Tell", con una imagen en blanco y negro.